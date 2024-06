BVB-Pleite lässt Frankfurts CL-Traum platzen

IMAGO/Beautiful Sports/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Eintracht Frankfurt spielte zuletzt 2022/23 in der Königsklasse

Die Fußball-Bundesliga wird in der kommenden Spielzeit nicht mit der historischen Höchstzahl von sechs Mannschaften in der Königsklasse vertreten sein.

Wegen der Niederlage von Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid (0:2) bleibt der Ligasechste Eintracht Frankfurt Teilnehmer der Europa League. Nur bei einem Sieg des BVB wären die Hessen in den höchsten europäischen Wettbewerb nachgerückt.

Die Bundesliga hatte bereits zuvor als eine der beiden Topnationen in der Jahreswertung der UEFA den zusätzlichen fünften Startplatz gesichert.

Hätten die in der Liga auf Zusatzplatz fünf gelandeten Dortmunder als Gewinner des Henkelpotts ihr Ticket erhalten, hätte der Sechste Frankfurt zusätzlich für Deutschland in der Champions League gespielt. So sind neben dem BVB Doublegewinner Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, Bayern München sowie RB Leipzig in der Königsklasse dabei.

Die Eintracht spielt neben der TSG Hoffenheim in der Europa League, der 1. FC Heidenheim tritt in der Conference League an. In den vergangenen Jahren hatte die Bundesliga in der Regel mit maximal vier Teams in der Champions League gespielt, lediglich in der Saison 2022/23 waren es dank des Europa-League-Triumphs der Eintracht fünf Mannschaften.