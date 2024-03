Medien: Ter Stegen winkt nun doch Rolle als Nummer eins

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Am Dienstag standen Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer beide noch gemeinsam auf dem Trainingsplatz

Nach der verletzungsbedingten Abreise von Manuel Neuer wird einmal mehr die vermeintliche Nummer zwei im deutschen Tor, Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, zwischen den Pfosten bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen. Plötzlich könnte der Barca-Keeper doch wieder Chancen haben, für die Heim-Europameisterschaft im Sommer an Bayerns Schlussmann Neuer vorbeizuziehen.

Nach "Bild"-Informationen gibt es aufgrund der neuen Vorzeichen nach dem Muskelfaserriss von Manuel Neuer im Adduktorenbereich ein mögliches Szenario, wie es ter Stegen nur erstmals zur Nummer eins im Tor bei einem großen Turnier schaffen kann.

Oberste Voraussetzung wird sein, dass der 31-Jährige in beiden bevorstehenden Testspielen gegen Frankreich (Samstagabend ab 21:00 Uhr) und gegen die Niederlande (26. März ab 20:45 Uhr) eine tadellose Leistung zeigt.

Hält ter Stegen beispielsweise in beiden Spielen hinten die Null fest, könnte das folgerichtig eine neue Torwart-Debatte in der Öffentlichkeit und rund um die Nationalmannschaft auslösen, die auch Bundestrainer Julian Nagelsmann noch einmal zum Nachdenken bewegen könnte.

Ter Stegen bisher mit 38 Einsätzen für Deutschland

Ter Stegen hatte sich im bisherigen Saisonverlauf beim FC Barcelona in der spanischen La Liga einmal mehr mit sehr konstanten Leistungen empfohlen. Der Torwart führt die Katalanen mittlerweile regelmäßig als Kapitän aufs Feld, wurde in der abgelaufenen Spielzeit sogar zum besten Spieler der spanischen Meisterschaft gewählt. In der DFB-Elf kommt er bis dato auf 38 Einsätze.

Außerdem bleibt abzuwarten, wie Manuel Neuer seinen erneuten verletzungsbedingten Rückschlag verarbeiten wird. Der 37-Jährige war nach der WM 2022 fast ein Jahr lang ausgefallen, hatte dann aber ein beeindruckendes Comeback mit Top-Leistungen im Tor des FC Bayern hingelegt.

Verläuft der Heilungsprozess normal, wird der Bayern-Kapitän spätestens im Mai wieder zur Verfügung stehen. Adduktorenverletzungen gelten bisweilen aber als hartnäckig, sodass in jedem Falle ein Rest-Risiko besteht, dass Neuer bis zur EM nicht in bester Verfassung sein könnte. Dann wäre das Tor für Marc-André ter Stegen doch noch offen.