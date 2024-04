Inter siegt in der Nachspielzeit

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Der italienische Fußball-Topklub Inter Mailand ist auf dem Weg zu seinem 20. Scudetto wohl nicht mehr aufzuhalten.

Die Nerazzurri siegten am Montagabend beim abstiegsbedrohten Udinese Calcio durch ein spätes Tor von Davide Frattesi (90.+5) mit 2:1 (0:1) und führen die Tabelle bei nur noch sieben ausstehenden Spielen weiter mit 14 Punkten vor dem ersten Verfolger und Stadtrivalen AC Mailand an.

Der frühere Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu traf in der 53. Minute per Foulelfmeter für Inter, das in der Liga zum 25. Mal in Folge unbesiegt blieb. Der Serbe Lazar Samardzic hatte Udine, das nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone aufweist, glücklich in Führung gebracht.