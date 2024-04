NFL-Ikone nach Clasico-Besuch hin und weg

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Mike Egerton

Tom Brady ist Anteilseigner bei Birmingham City.

Vinicius Jr., Antonio Rüdiger, Jude Bellingham - die Protagonisten des 3:2-Sieges von Real Madrid über den FC Barcelona freuten sich alle über ein Foto mit dem ehemaligen Football-Superstar Tom Brady.

Der Amerikaner war beim Clasico am Sonntagabend zu Gast auf der Tribüne und besuchte die Madrilenen im Anschluss in der Kabine, er durfte sogar mit auf das Siegerfoto.

"Ich habe dieses Spiel jahrelang im Fernsehen gesehen, es war unglaublich", schrieb der 46-Jährige nach dem Spiel bei Instagram. Bei diesen "jungen Superstars" sei die Zukunft in "guten Händen".

Brady, der sieben Mal den Super Bowl gewann, zeigt sein Interesse am Fußball auch in finanzieller Hinsicht: Seit 2023 ist er Anteilseigner und Vorsitzender des Beirats bei Birmingham City.

Die Anstecknadel des englischen Zweitligisten trug er auch in der Kabine von Real Madrid. Mit einem Augenzwinkern "lockte" er Bellingham, der in Birmingham Profi geworden war, zurück nach England: "Wir halten deinen Parkplatz in Birmingham frei, Jude", schrieb er. Bellingham antwortete: "Parkplatz Nummer 22, bitte."