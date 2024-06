Spanien zeigt sich in Torlaune

IMAGO/Alberto Gardin

Spanien hat sich für die Fußball-EM warmgeschossen. Drei Tage nach dem 5:0 gegen Andorra besiegte der dreimalige Europameister bei der Generalprobe auf Mallorca auch Nordirland deutlich mit 5:1 (4:1).

Die Furia Roja geriet überraschend schon in der zweiten Spielminute durch ein Tor von Daniel Ballard in Rückstand. Doch noch vor der Pause sorgten Pedri (12./29.), Alvaro Morata (18.) und Fabian Ruiz (35.) für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der eingewechselte Mikel Oyarzabal (60.).

Bei der EM trifft der Titelträger von 1964, 2008 und 2012 in der kniffligen Gruppe B zunächst am kommenden Samstag in Berlin auf den WM-Dritten Kroatien. Es folgen in Gelsenkirchen das Duell mit Titelverteidiger Italien (20. Juni) und die Partie gegen Albanien in Düsseldorf (24. Juni).