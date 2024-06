Füllkrug und Can beenden irre BVB-Durststrecke

IMAGO/O.Behrendt

Die BVB-Profis Niclas Füllkrug und Emre Can trafen gegen Schottland

Mit dem furiosen 5:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2024 gegen Schottland endet eine lange Durststrecke der Spieler von Borussia Dortmund bei Europameisterschaften. Niclas Füllkrug und Emre Can sind fast auf den Tag genau die ersten deutschen EM-Torschützen des BVB seit 20 Jahren – und folgen damit auf Torsten Frings.

Am 15. Juni 2004 traf Deutschland zum Auftakt der Europameisterschaft in Portugal auf den ewigen Rivalen Niederlande. In der 30. Minute verwandelte Torsten Frings einen direkten Freistoß und brachte Deutschland mit 1:0 in Führung.

Der defensive Mittelfeldmann beendete nach der EM zwar seine zweijährige Zeit bei Borussia Dortmund und wechselte zum FC Bayern, zum Zeitpunkt des Niederlande-Spiels gehörte er offiziell aber noch dem BVB an.

Frings' Treffer brachte allerdings nicht den erhofften Auftakterfolg. Neun Minuten vor Schluss erzielte Ruud van Nistelrooy noch den Ausgleichstreffer für Oranje. In der Folge schied das Team von Rudi Völler nach einem enttäuschenden 0:0 gegen Lettland und einer 1:2-Niederlage gegen Tschechien als Gruppendritter schon nach der Gruppenphase aus.

16 Tore durch Spieler des FC Bayern, keins von BVB-Profis

Auf Frings' Freistoßtreffer folgten bis zum EM-Auftakt gegen Schottland 34 weitere deutsche EM-Treffer - aber einen BVB-Spieler suchte man unter den Torschützen vergebens.

16 Tore wurden von Spielern des FC Bayern erzielt (darunter je dreimal Lukas Podolski und Mario Gomez), vier von Akteuren des FC Chelsea (je zweimal Michael Ballack und Kai Havertz). Die restlichen Tore verteilen sich auf zehn weitere Vereine.

Zur Ehrenrettung der BVB-Spieler: In den Kadern der letzten EM-Turniere waren diese eher nicht für die Tor-Produktion vorgesehen. Bei der EM 2021 gab es z.B. mit Mats Hummels und Emre Can lediglich zwei Dortmunder im DFB-Kader. Beide sind auf defensiven Positionen zuhause.

Der letzte BVB-Stürmer in einem deutschen EM-Kader vor Füllkrug war Frank Mill 1988.

Wie es auch bei Europameisterschaften mit dem Toreschießen klappt, zeigten in den vorangegangenen Turnieren hingegen die Vereinskollegen der BVB-Spieler, die für andere Nationalteams aufliefen. Bei der EM 2021 z.B. trafen Thorgan Hazard zweimal und Thomas Meunier einmal für Belgien, Raphael Guerreiro für Portugal und Thomas Delaney für Dänemark.

2024 haben nun auch die Borussen im Deutschland-Trikot den Bann gebrochen - Emre Can mit seinem erst zweiten Länderspieltor überhaupt und dem ersten nach fast sieben Jahren (5:1 gegen Aserbaidschan am 8. Oktober 2017) und Niclas Füllkrug mit seinem bereits zwölften Länderspieltreffer in nur 17 Spielen.

Besonders die Bilanz des BVB-Angreifers bei den großen Turnieren ist beeindruckend: Für seine jetzt drei Tore bei Welt- und Europameisterschaften benötigte er gerade einmal 93 Minuten - ein Quote, die Mut macht für die nächsten Spiele.