Matthäus macht DFB-Elf deutliche Ansage

IMAGO/Steinbrenner

Lothar Matthäus sieht in der Defensiv-Arbeit der DFB-Elf noch Verbesserungspotenzial

Die Gruppenphase ist überstanden, jetzt geht es für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM in die K.o.-Spiele. Obwohl das DFB-Team ungeschlagen blieb, fordert Lothar Matthäus eine Leistungssteigerung für das Achtelfinale gegen Dänemark.

Die DFB-Auswahl ist durch den späten Ausgleich von Niclas Füllkrug gegen die Schweiz noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Bis wenige Minuten vor Abpfiff sah es so aus, als würde das Team von Julian Nagelsmann den Gruppensieg noch verspielen.

Dann hätte man gegen Italien spielen müssen. Ein deutlich unangenehmerer Gegner als Dänemark, auch wenn das Team von Trainer Luciano Spalletti bisher gehörig wankte. Trotz der machbaren Aufgabe im Achtelfinale muss die deutsche Mannschaft zulegen, meint Lothar Matthäus in seiner "Sport Bild"-Kolumne.

Nationalmannschaft: Matthäus fordert mehr Kompaktheit

"Wir müssen die Restverteidigung verbessern. Es braucht mehr Kompaktheit im Umschaltspiel nach hinten. Nach Ballverlusten ein schnelleres Gegenpressing", machte Matthäus die Problemzonen der Nationalmannschaft aus.

Lob gibt es dagegen für Schlussmann Manuel Neuer: "Seine Weltklasse-Paraden erinnern mich fast an die WM 2014 - so braucht die Mannschaft ihn!" Der Torhüter vom FC Bayern war zuletzt nach einigen Fehlern in die Kritik geraten, viele Fans hätten lieber Marc-Andre Ter Stegen im DFB-Tor gesehen.

Die Defensive dürfte gegen Dänemark aber dennoch im Fokus liegen. So gibt es notgedrungen personelle Änderungen in der Abwehrkette. Jonathan Tah fehlt Gelb-gesperrt und Antonio Rüdiger ist nach seiner Oberschenkelzerrung fraglich. Im schlimmsten Fall müsste Coach Nagelsmann also die gesamte Innenverteidigung austauschen.

"Das bereitet mir keine besonders großen Sorgen", hielt der Ex-DFB-Kapitän fest. Nachrücken würden wohl Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck. "Beide haben eine starke Rückrunde in ihren Vereinen gespielt. Die Qualität ist da."

Damit sind die Umbauarbeiten in Matthäus' Kopf noch nicht abgeschlossen. So sähe er lieber David Raum als Maximilian Mittelstädt hinten links. "David Raum hat sich in den letzten zwölf Monaten in Leipzig defensiv enorm entwickelt und marschiert zudem mit Tempo nach vorn und flankt."