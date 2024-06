Ex-Bundestrainer: "Mit Weltklasse hatte das nichts zu tun"

IMAGO/UWE KRAFT

Die DFB-Auswahl besiegte Dänemark mit 2:0

Einen letztlich verdienten, aber in seiner Entstehung glücklichen 2:0-Sieg bejubelte die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstagabend gegen Dänemark und zog damit als erstes Team bei der EM in das Viertelfinale ein. Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts mahnte, dass die Leistung der DFB-Elf im nächsten K.o.-Spiel wieder besser werden müsse.

Vogts, der selbst 1972 als Spieler und 1996 als Trainer Europameister wurde, stellte in seiner Kolumne für die "Rheinische Post" klar: "Man sollte das 2:0 gegen die Dänen nicht zu sehr in den Himmel loben, mit Weltklasse hatte das nichts zu tun."

Er bezeichnete die 90 Minuten gegen Dänemark als "ein hartes Stück Arbeit" und erkannte: "Die deutsche Mannschaft hatte in den entscheidenden Momenten das nötige Glück und die dänische Mannschaft ist nicht mehr ein so großes Team wie in früheren Zeiten."

Von der Performance der dänischen Auswahl, die letztlich keine ihrer vier EM-Partien in diesem Jahr gewinnen konnte, zeigte sich der ehemalige Bundestrainer sogar regelrecht enttäuscht: "Sie haben nicht den Mut gezeigt, den man eigentlich kennt von dänischen Mannschaften."

Vogts DFB-Team hat "wieder ein Zeichen gesetzt"

Der 77-Jährige freute sich darüber, dass die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann "wieder ein Zeichen gesetzt" habe, wenngleich die Leistung in Dortmund "kein glanzvoller Sieg war".

Spätestens jetzt sei Deutschland aber für alle anderen Fußball-Nationen bei der EM als ernsthafter Titelkandidat in den Fokus gerückt.

"Sie (die DFB-Elf, Anm. d. Red.) hat zu Null gespielt und ich habe in einigen Szenen den absoluten Siegeswillen bei den deutschen Spielern gesehen. Das zeigt mir: Hier ist eine echte Mannschaft entstanden, die sich vor keinem Gegner verstecken muss, im Gegenteil: Egal, wer im Turnier noch kommt, er wird viel Respekt vor uns haben", ist sich Vogts sicher, der selbst zwischen 1967 und 1978 96 Länderspiele für Deutschland bestritten hatte.