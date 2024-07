Rüdiger mit besonderen Worten über Altmeister Kroos

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Toni Kroos (l.) spielt sein letztes großes Turnier

Toni Kroos bestreitet nach eigenem Wunsch derzeit sein letztes großes Turnier als Profi-Fußballer. Nach der Europameisterschaft im eigenen Land soll Schluss sein für den Mittelfeld-Strategen, der sich bis zuletzt in herausragender Form bei Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft befunden hatte. Vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitagabend (ab 18:00 Uhr) sang nun Teamkollege Antonio Rüdiger ein regelrechts Loblied auf den 34-Jährigen.

Für Antonio Rüdiger, der von 2022 bis Anfang Juni dieses Jahres gemeinsam mit Toni Kroos für Real Madrid spielte und mit den Königlichen in diesem Jahr die Champions League gewann, steht fest, dass die deutsche Nationalmannschaft seit der Rückkehr des Routiniers fußballerisch klar besser geworden ist.

"Ich möchte niemandem zu nahetreten, aber an die Qualitäten von Toni kommt keiner auch nur ansatzweise heran: Wie er für Ruhe und Balance in einem Team sorgt, da gibt es keinen Besseren", huldigte Rüdiger seinem Teamkollegen im "kicker"-Interview.

Kroos überzeugte im bisherigen Turnierverlauf mit herausragenden Statistiken. 95 Prozent seiner 431 Pässe fanden den Mitspieler, zudem ist er mit insgesamt 489 Ballaktionen der Fixpunkt im Spiel des DFB-Teams. Auch seine bisherige Zweikampfquote von 77 Prozent überzeugt.

Kroos steht vor seinem 114. Länderspiel für Deutschland

Mannschaftskollege Rüdiger hob vor allem Kroos' Unaufgeregtheit am Ball hervor, die auch in den Druckphasen gegen Spanien am Freitagabend von entscheidender Bedeutung werden könnte.

"Du musst einen guten Ballbesitz und Ruhe in den Drucksituationen haben. Und du darfst keine Fehler machen, denn wir wissen um ihre Konterstärke", sagte der Innenverteidiger mit Blick auf den kommenden Gegner und meinte auf die Frage, ob Kroos so etwas wie der entsprechende Ruhepol im Team sei: "Das kann man so sehen, ja."

Gegen Spanien wird Toni Kroos insgesamt sein 114. Länderspiel bestreiten und damit an Ex-Kapitän Philipp Lahm vorbeiziehen. Insgesamt rangiert er in der Liste der deutschen Rekordnationalspieler mittlerweile auf Platz sieben.