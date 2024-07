Kroos-Verbleib beim DFB angeregt

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Toni Kroos verabschiedete sich aus der Nationalmannschaft

Die überaus erfolgreiche Profi-Karriere von Toni Kroos hat durch das Viertelfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien ihr Ende gefunden. Andreas Möller regt an, den Weltmeister von 2014 in einer anderen Rolle zu halten.

"Für seine im Februar erklärte Bereitschaft zur Rückkehr ins Nationalteam verdient er heute großen Respekt und hohe Dankbarkeit!", schrieb Möller in seiner "kicker"-Kolumne: "Er hat der Nationalmannschaft einen mächtigen Schub gegeben. Er war der Schlüssel dafür, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind."

Bereits vor der Fußball-EM stand fest, dass Kroos nach dem Turnier Schluss macht. Das dramatische 1:2 gegen Spanien besiegelte das Ende seiner aktiven Laufbahn.

"Der deutsche Fußball und der DFB sollten alles unternehmen, dass Kroos mit seiner unglaublichen Erfahrung in anderer Form am Ball bleibt, in welcher Funktion auch immer", plädierte Möller dafür, den sechsfachen Champions-League-Sieger in Zukunft zu binden.

Für die Nationalmannschaft breche "jetzt eine neue Zeit an", meinte der Europameister von 1996.

Nationalmannschaft: Toni Kroos froh über Comeback

Kroos hatte seine DFB-Karriere ursprünglich schon nach der EM 2021 beendet. In diesem Frühjahr feierte der langjährige Spieler von Real Madrid sein Comeback unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Ich bin froh, dass ich es gemacht habe", schrieb Kroos nach dem Viertelfinal-K.o. auf Instagram.

"Ich habe in der Mannschaft immer mehr gesehen, als sie in den letzten Jahren gezeigt hat. Das es aber in so kurzer Zeit möglich ist, eine wirklich realistische Chance auf den Titel zu haben und mit den Besten wieder auf Augenhöhe zu sein hab ich nicht erwartet! Deswegen bin ich sehr stolz auf das, was diese Mannschaft geleistet hat!", erklärte der 34-Jährige weiter.

Die Nationalmannschaft muss ab sofort zumindest auf dem Rasen ohne Kroos auskommen.