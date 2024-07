Spanien oder Frankreich? So geht das Duell der Giganten aus

IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke Jensen

Kylian Mbappé und Frankreich fliegen laut KI-Prognose im Halbfinale raus

Das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich verspricht ein fußballerisches Feuerwerk zu werden. Zwei der erfolgreichsten Nationen Europas treffen aufeinander, beide mit dem Ziel, ins Finale einzuziehen und um den EM-Titel zu kämpfen. Diese Prognose liefert die KI für das Duell der Giganten:

Halbfinale Spanien gegen Frankreich – 2:1 in der regulären Spielzeit

Spanien hat in diesem Turnier bisher beeindruckt. Mit drei souveränen Siegen in der Gruppenphase, einem klaren 3:0 im Achtelfinale gegen Georgien und einem hart erkämpften 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Deutschland im Viertelfinale, zeigt die Furia Roja, dass sie zu Recht als einer der Topfavoriten gehandelt wird. Besonders die junge Garde um den erst 16-jährigen Lamine Yamal und den wiedererstandenen Pedri sorgt für Furore. Die spanische Offensive wirkt variabel, unberechenbar und hocheffektiv, während die Defensive um Keeper Unai Simon bisher nur ein einziges Gegentor zugelassen hat.

Frankreich hingegen hatte einen holprigen Start ins Turnier. Nach einem knappen 1:0 gegen Österreich folgten ein torloses Remis gegen die Niederlande und ein 1:1 gegen Polen in der Gruppenphase. Im Achtelfinale rettete ein spätes Eigentor die Équipe Tricolore gegen Belgien, ehe im Viertelfinale gegen Portugal erst das Elfmeterschießen die Entscheidung brachte. Die Franzosen zeigen sich zwar defensiv stabil, offenbaren aber ungewohnte Schwächen in der Offensive. Zudem bereiten Verletzungssorgen um Superstar Kylian Mbappé Kopfzerbrechen.

Dennoch wäre es fahrlässig, den amtierenden Weltmeister abzuschreiben. Frankreich hat in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass es in K.o.-Spielen über sich hinauswachsen kann. Die individuelle Klasse von Spielern wie Antoine Griezmann, Olivier Giroud und einem möglicherweise genesenen Mbappé ist jederzeit in der Lage, Spiele zu entscheiden.

In der Summe sehe ich jedoch Spanien leicht im Vorteil. Die Iberer wirken frischer, selbstbewusster und variabler in ihrem Spiel. Ihre Fähigkeit, Ballbesitz zu kontrollieren und konstanten Druck auszuüben, könnte den Ausschlag geben. Ich erwarte, dass Spanien von Beginn an das Heft in die Hand nimmt und versucht, früh in Führung zu gehen. Frankreich wird vermutlich auf eine kompakte Defensive und blitzschnelle Konter setzen.

Am Ende könnte die größere offensive Durchschlagskraft und die taktische Flexibilität der Spanier den Unterschied machen. Ein 2:1-Sieg für Spanien nach 90 Minuten erscheint als wahrscheinlichstes Szenario. Die Furia Roja dürfte damit ins Finale einziehen, während für Frankreich eine insgesamt enttäuschende Europameisterschaft zu Ende gehen würde.

Unabhängig vom Ausgang verspricht dieses Halbfinale, ein taktischer Schlagabtausch auf höchstem Niveau zu werden, der die Fans in seinen Bann ziehen wird.