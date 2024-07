FC Augsburg verleiht Beljo nach Österreich

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Dion Beljo im Trikot des FC Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt den kroatischen Angreifer Dion Beljo für eine Saison nach Österreich ab.

Der 22-Jährige wechselt per Leihe zum Erstligisten Rapid Wien, das teilten die Klubs am Dienstag mit. Beljo war im Januar 2023 vom NK Osijek nach Augsburg gekommen und bestritt seither 44 Bundesliga-Spiele, in denen er fünf Tore erzielte.

"Mein klares Ziel ist es, durch die Leihe nach Wien wieder mehr Einsatzminuten und Scorerpunkte zu sammeln und viele Spiele von Beginn an zu bestreiten", sagte Beljo. Beim FCA steht er noch bis 2027 unter Vertrag.