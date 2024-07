Titel-Sehnsucht: Lineker "will nicht mehr warten"

John Walton, dpa

Gary Lineker will nicht länger auf den nächsten Titel für Englands Fußballer warten.

Englands Fußball-Ikone Gary Lineker geht fest davon aus, dass das Warten der Three Lions auf einen großen Titel demnächst beendet ist.

"Wenn es nicht am Sonntag ist, dann vielleicht in zwei, vier oder sechs Jahren. Es wird passieren, weil das englische Team immer besser wird. Und wenn du immer wieder an diese Tür klopfst, öffnet sie sich irgendwann", schrieb der 63-Jährige in seiner BBC-Kolumne vor dem Finale gegen Spanien am Abend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin.

"Aber ich möchte nicht mehr warten. Ich hoffe, es passiert am Sonntag", fügte Lineker an. England hat eine wechselhafte Europameisterschaft hinter sich. Auf eine spielerisch schwache Vorrunde folgten zwei spielerische schwache K.-o.-Spiele, in denen sich England mit Glück, einem genialen Jude-Bellingham-Moment und viel Moral jeweils nach Rückstand in die nächste Runde rettete. Das Halbfinale gegen die Niederlande war der bislang beste Auftritt. Spanien hingegen ist bisher makellos durch das Turnier gekommen und gilt im Olympiastadion als Favorit.

Seit 2021 vom Titel überzeugt

"Es wird natürlich hart werden. England spielt gegen eine sehr gute spanische Mannschaft mit ein paar echten Superstars und einem aufstrebenden Phänomen", sagte Lineker über die Mannschaft um den 17 Jahre jungen Lamine Yamal.

Der ehemalige Nationalspieler geht davon aus, dass das Nationalteam von Gareth Southgate aus dem im Elfmeterschießen verlorenen EM-Finale 2021 gegen Italien lernen wird. "Seither sage ich, dass diese Mannschaft etwas gewinnen wird. Daran glaube ich immer noch."