Irrer Deal! So will Chelsea Osimhen holen

IMAGO/Marco Zac

Victor Osimhen soll vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen

Victor Osimhen von der SSC Neapel ist seit über einem Jahr einer der meistbegehrten Spieler auf dem Transfermarkt. Am Vesuv hat man mit enormen Forderungen bislang allerdings einen Abschied vermeiden können. Der Nigerianer verlängerte Ende 2023 sogar bis 2026 - und soll seitdem eine galaktische Ausstiegsklausel in Höhe von 130 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben. Kein Wunder also, dass der FC Chelsea nur aufgrund eines irren Angebots gute Chancen im Poker haben soll.

Wie die "Sun" erfahren haben will, soll der FC Chelsea rund 45 Millionen Euro für Osimhen bieten und zudem keinen geringeren als Offensivstar Romelu Lukaku in den Deal mit einfließen lassen. Für den Belgier zahlten die Blues einst rund 113 Millionen Euro.

Nach einer eher enttäuschenden Saison in London verbrachte Lukaku die Saison 2022/23 bei Inter Mailand sowie 2023/24 bei der AS Rom. Bei beiden Stationen wusste der 31-Jährige durchaus zu gefallen. Lukakus Marktwert wird derzeit auf rund 30 Millionen Euro geschätzt.

Damit aber nicht genug: Neben einer Ablöse und Lukaku soll auch der 21-jährige Mittelfeldspieler Cesare Casadei von Chelsea zu Napoli wechseln. Der Italiener dürfte noch einmal mit einer niedrigen zweistelligen Millionensumme veranschlagt werden.

Von dieser Konstellation berichtet die "Sun".

Guter Deal für die SSC Neapel und den FC Chelsea?

An die vermeintliche Ausstiegsklausel von 130 Millionen Euro kommt das Gesamtvolumen zwar dennoch nicht heran, aus Sicht von Neapel dürfte der kolportierte Deal dennoch seinen Reiz versprühen. Zum einen würde man mit Lukaku einen der erfolgreichsten Serie-A-Stürmer der jüngeren Vergangenheit und somit einen perfekten Ersatz bekommen, zum anderen würden die Kassen gefüllt und garniert wäre alles mit Casadei, der seinen Wert in den kommenden Jahren durchaus drastisch steigern könnte.

Chelsea wiederum würde das Rennen um Osimhen machen und mit Lukaku einen Topverdiener loswerden, der in London ohnehin nicht wirklich glücklich zu sein scheint.