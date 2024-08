Bisseck verschuldet Elfmeter bei Inter-Remis

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Yann Aurel Bisseck verursachte einen Handelfmeter

Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat den erhofft guten Start in die neue Saison verpasst. Die hoch ambitionierte Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi kam in ihrem Auftaktspiel in der Serie A nach einem späten Handspiel des deutschen Innenverteidigers Yann Aurel Bisseck nur zu einem 2:2 (1:1) beim CFC Genua und musste auf der Mission Titelverteidigung direkt den ersten kleinen Rückschlag einstecken.

Bisseck, der bei Inter in der Startelf stand, verschuldete in der Nachspielzeit einen Handelfmeter, den Junior Messias (90.+5) im Nachschuss zum Ausgleich für Genua verwandelte. Zuvor hatte der frühere Bundesliga-Stürmer Marcus Thuram (30., 82.) den Rückstand durch Alessandro Vogliacco (20.) zugunsten der Nerazzurri gedreht.

In der abgelaufenen Saison war Inter völlig ungefährdet zur Meisterschaft gestürmt und geht dementsprechend als Favorit in die neue Spielzeit. Auch, weil wichtige Leistungsträger wie Lautaro Martinez, Nicolo Barella oder Thuram gehalten wurden.