ManCity bereitet neues Mega-Angebot für Pep Guardiola vor

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Wie lange bleibt Pep Guardiola noch Trainer bei ManCity?

Englands Fußball-Meister Manchester City kämpft mit allen Mitteln um einen Verbleib von Star-Trainer Pep Guardiola. Um dem Katalanen eine Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen, will der Klub offenbar tief in die Tasche greifen - allerdings nicht so tief, wie einige Klubs aus der schwerreichen Pro League in Saudi Arabien.

Wie lange Pep Guardiola noch bei Manchester City an der Seitenlinie steht, ist nicht abzusehen. Sein aktueller Vertrag läuft nach der Saison 2024/25 aus. Möglich, dass er danach geht, möglich ist aber auch, dass er noch ein, zwei Jahre dranhängt. Genau darum will der Klub angeblich kämpfen.

Einem "CaughtOffside"-Bericht zufolge ist ManCity fest entschlossen, Guardiola einen neuen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2027 vorzulegen - Gehaltserhöhung inklusive. Aktuell verdient der 53-Jährige laut diverser Quellen knapp über 20 Millionen Euro pro Saison. City würde noch was drauflegen. Wie weit der Klub finanziell gehen würde, ist allerdings nicht bekannt.

Saudis ködern Pep Guardiola mit Mega-Angebot

Laut "CaughtOffside" ist der Verein bestrebt, das Thema schnell mit positivem Ausgang aus der Welt zu schaffen. Die Rede ist von einer Entscheidung bis Weihnachten.

Die größte Konkurrenz im Kampf um Pep kommt aus Saudi-Arabien. Namentlich nicht genannte Quellen berichteten gegenüber "CaughtOffside", dass einige Klubs aus der Pro League gewillt sind, Guardiolas Bezüge zu verdoppeln, ihm demnach 40 und mehr Millionen pro Saison zahlen würden.

Guardiola lässt Zukunft bei Manchester City offen

Guardiola selbst spielte noch vor wenigen Wochen auf Zeit. Zwar betonte er Ende Juli, gerne bleiben zu wollen, allerdings sagte er auch: "Neun Jahre im selben Verein sind heute eine Ewigkeit. Deshalb möchte ich sicher sein, dass es die richtige Entscheidung ist, nicht nur für mich, sondern auch für den Verein und die Spieler."

Guardiola wechselte im Sommer 2016 von FC Bayern nach Manchester und holte mit seinem aktuellen Klub bisher unter anderem sechs Meisterschaften und zwei FA-Cup-Siege. Dazu gewann das Team unter ihm 2023 die Champions League sowie die Klub-WM und den UEFA-Supercup.