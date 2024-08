Nach Schalke-Gerüchten: Rebic findet neuen Klub

IMAGO/SeskimPhoto

Von wegen FC Schalke: Ex-Eintracht-Star Ante Rebic hat einen neuen Klub gefunden

Bei Eintracht Frankfurt genießt Ante Rebic bis heute Legendenstatus als Pokalheld. Nach dem Ende seines Engagements bei Besiktas war es aber lange still um den kroatischen Vizeweltmeister. Vor kurzem wurde der 30-Jährige mit Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Jetzt steht fest: Rebic kehrt nach Italien zurück.

Erst am Sonntag machte der Name Ante Rebic beim FC Schalke 04 die Runde. Der italienische Transferexperte Nicolo Schira hatte vermeldet, dass sich der Zweitligist in direkten Gesprächen mit dem einstigen Frankfurter Pokalhelden befinde. Dieses Gerücht verwiesen sowohl "Sky"-Reporter Florian Plettenberg als auch die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" umgehend ins Reich der Fabeln.

Am späten Montagabend wurde in der Causa Rebic tatsächlich Vollzug vermeldet - allerdings wie erwartet nicht auf Schalke. Der italienische Erstligist US Lecce stellte den kroatischen Vizeweltmeister von 2018 offiziell als Neuzugang vor. Die Süditaliener sind bereits die vierte Serie-A-Station des bulligen Außenstürmers, der bereits bei Hellas Verona, der AC Florenz und der AC Mailand unter Vertrag stand.

Nach Schalke-Gerüchten: Findet Ante Rebic zu alter Form zurück?

Ob Rebic den Giallorossi aus Apulien auf Anhieb weiterhelfen kann, bleibt indes abzuwarten. Erst im vergangenen Sommer war der fast 31-Jährige von Milan zu Besiktas gewechselt. In Istanbul konnte der Mann, der Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale 2018 gegen den FC Bayern quasi im Alleingang zum sensationellen 3:1-Sieg schoss, jedoch nie an seine besten Tage anknüpfen.

Nur 15 mal kam Rebic, der im Frühling mit einem Bandscheibenvorfall zu kämpfen hatte, in der SüperLig zum Einsatz. Der Angreifer kam dabei meist nur von der Bank und sammelte so gerade einmal 398 Liga-Minuten, in denen ihm drei Torvorlagen gelangen. Ende Juli wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Sein letzter Einsatz in der höchsten türkischen Spielklasse datiert vom 12. Februar.

Schon in der Spielzeit 2022/23 hatte er bei Milan nur noch Ergänzungsspielerstatus. Mit den Rossoneri konnte er vor zwei Jahren allerdings auch den Gewinn des Scudetto feiern.