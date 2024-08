Bayer vor überraschendem Sommer-Transfer

IMAGO/Joly Victor/ABACA

Wechselt Nordi Mukiele (M.) zu Bayer Leverkusen?

Der FC Bayern war im Winter stark interessiert, nun wird der ehemalige Bundesliga-Spieler Nordi Mukiele wohl zu Bayer Leverkusen wechseln. Der Deal befindet sich angeblich bereits auf der Zielgeraden.

Nordi Mukiele wird nach übereinstimmenden Medienberichten von Paris Saint-Germain zu Doublesieger Bayer Leverkusen wechseln. Unter anderem die französische Sportzeitung "L'Équipe" und der deutsche TV-Sender "Sky" berichten darüber.

Demnach soll der Rechtsverteidiger für ein Jahr von PSG an die Werkself ausgeliehen werden. Eine Kaufoption wird nicht Teil der Vereinbarung sein, heißt es. Angeblich steht wohl schon am Mittwoch der obligatorische Medizincheck an.

Bei Bayer Leverkusen ist Mukiele als Ersatz für den abwandernden Odilon Kossounou eingeplant. Der Abwehrspieler steht vor einem Wechsel zu Atalanta Bergamo. Der Europa-League-Sieger will den Ivorer ausleihen, inzwischen soll Bayer auch ein offizielles Angebot vorliegen.

FC Bayern im Winter an Mukiele dran

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bieten die Italiener ein Leihgeschäft mit einer Gebühr in Höhe von fünf Millionen Euro inklusive einer anschließenden Kaufpflicht. Am Ende soll es sich um ein Gesamtpaket von rund 30 Millionen Euro handeln.

Nordi Mukiele ist in der Bundesliga kein Unbekannter und könnte für die Werkself durchaus die gewünschte Soforthilfe darstellen. Der 26-Jährige kam 2018 für 16 Millionen Euro aus Montpellier zu RB Leipzig, für den Bundesligisten machte er 146 Pflichtspiele. 2022 zog er für zwölf Millionen Euro zu PSG weiter, wo er vertraglich noch bis 2027 gebunden ist.

Im vergangenen Winter hatte der FC Bayern bereits großes Interesse an einer Verpflichtung auf Leihbasis gezeigt. Am Ende zerschlug sich der Deal allerdings und die Münchner holten stattdessen Eric Dier von Tottenham Hotspur für die Innenverteidigung und Sacha Boey von Galatasaray für die rechte Abwehrseite. Mukiele kann beide Positionen ausüben.