Forscher VfB Stuttgart will Real Madrid ärgern

IMAGO/Alberto Gardin

Deniz Undav fordert einen mutigen VfB Stuttgart in der Champions League

Der VfB Stuttgart startet mit einer Riesenaufgabe in die Champions League. Die Schwaben gastieren bei ihrem Königsklassen-Comeback bei Rekordsieger und Titelverteidiger Real Madrid. Der Fußball-Bundesligist will sich im Duell mit dem großen Favorit aber nicht verstecken.

"Das ist eine Riesengelegenheit, uns mit den Besten zu messen und zu zeigen, was wir drauf haben", drückte es Cheftrainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag aus. Er wolle "Mut und Courage" sehen, forderte der 42-Jährige von seiner Mannschaft.

"Wir dürfen uns nicht in die Hosen scheißen", stellte Angreifer Deniz Undav vor der Herkulesaufgabe im Estadio Santiago Bernabéu klar. "Wir müssen uns vorstellen, dass wir gewinnen können", forderte der Nationalspieler forsche Schwaben. "Wenn du Angst hast vor Real Madrid, weil es Real Madrid ist, dann verlierst du", begründete Undav seine Einstellung.

Der Torjäger wird es am Dienstagabend (21 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) mit Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger zu tun bekommen. "Ich weiß, was für ein ekliger Verteidiger er sein kann, dass er viel Trashtalk macht", meinte Undav.

VfB Stuttgart und Real Madrid tanken Selbstvertrauen

Real Madrid ist durchwachsen in die neue Saison gestartet. Die Königlichen rangieren in der Primera División mit elf Punkten aus den ersten fünf Spielen hinter dem FC Barcelona (15) und Stadtrivale Atlético (11) auf dem dritten Platz. Die Mannschaft von Coach Carlo Ancelotti konnte am Wochenende durch ein 2:0 bei Real Sociedad aber Selbstvertrauen tanken.

Der VfB Stuttgart feierte durch das 3:1 bei Borussia Mönchengladbach dagegen seinen ersten Dreier der noch jungen Bundesliga-Saison. Der amtierende Vize-Meister ist mit vier Punkten aus drei Auftritten aktuell Zehnter.

Nun richtet sich der Fokus auf das Highlight gegen Real Madrid. Zuletzt spielte der VfB Stuttgart in der Saison 2009/10 in der Champions League.