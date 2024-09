Terzic als neuer Roma-Coach gehandelt

IMAGO/David Inderlied

Ex-BVB-Coach Edin Terzic ist in Rom im Gespräch

Spannendes Gerücht: Angeblich soll die AS Rom nach der Entlassung von Klub-Legende Daniele De Rossi als Cheftrainer über ein Engagement von Borussia Dortmunds Ex-Coach Edin Terzic nachdenken. Der 41-Jährige ist nach seinem Abschied vom BVB derzeit ohne Verein - ein Grund für sein Aus in Dortmund soll das belastete Verhältnis zu Abwehr-Routinier und Roma-Neuzugang Mats Hummels gewesen sein. Als weiterer Kandidat gilt der beim FC Bayern geschasste Thomas Tuchel.

Am Mittwochmorgen verkündeten die Giallorossi überraschend die Trennung von De Rossi, der erst Ende Juni einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte.

Die Entscheidung sei "im besten Interesse der Mannschaft getroffen" worden, um "so schnell wie möglich wieder auf den gewünschten Weg zu kommen, während die Saison noch in den Kinderschuhen steckt", hieß es in einem Statement.

Für die Roma verlief der Saisonstart alles andere als wunschgemäß. In den ersten vier Serie-A-Spielen sammelten sie drei Unentschieden und eine Niederlage - und diese ausgerechnet im bislang einzigen Heimspiel gegen den FC Empoli (1:2).

Die Nachfolgersuche ist nun bereits im Gange - eine Spur führt dabei laut "Sky"-Reporter Patrick Berger ausgerechnet zu Edin Terzic. Der gebürtige Sauerländer sei "einer der Kandidaten", bisher habe es von Seiten der Römer allerdings "noch keine Kontaktaufnahme gegeben".

Gerüchte um Zwist zwischen Terzic und Hummels beim BVB

Pikant macht dieses Gerücht, dass der langjährige Dortmunder Innenverteidiger Mats Hummels erst vor zwei Wochen in der Ewigen Stadt unterschrieben hat - unter anderem wegen seiner Bewunderung für De Rossi. Mit Terzic soll er sich beim BVB hingegen überworfen haben.

Laut "Sky" hatte Hummels' drei Tage vor dem Champions-League-Finale im Mai gegen Real Madrid veröffentlichtes Interview mit der "Sport Bild" intern für "extreme Spannungen gesorgt.

In dem Gespräch hatte der Weltmeister von 2014 die Spielweise des BVB in der Bundesliga als teilweise "unterwürfig" und "fußballerisch unterlegen" bezeichnet - eine wenig verklausulierte Kritik an Terzic und seiner taktischen Herangehensweise.

Weitere Trainerkandidaten in Rom sollen u.a. Thomas Tuchel, Ex-Coach des FC Bayern, sowie der Kroate Ivan Juric sein.