"Stück Scheiße": Bellingham leistet sich üblen Ausraster

IMAGO/Mutsu Kawamori

Ex-BVB-Star Jude Bellingham hat sich einen Fehltritt geleistet

Was war da denn los!? Am Samstag hat sich Ex-BVB-Star Jude Bellingham im Heimspiel von Real Madrid gegen Aufsteiger Espanyol Barcelona (4:1) eine üble verbale Entgleisung erlaubt. Kameras fingen den Moment ein, dem Engländer droht ein Nachspiel.

Spätestens nach seinem 113 Millionen Euro teuren Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid ist Jude Bellingham zu einem Weltstar aufgestiegen.

Direkt in seinem ersten Jahr bei den Königlichen hat der Mittelfeldspieler die spanische Meisterschaft und die Champions League gewonnen, 23 Tore und 13 Vorlagen trug Bellingham in 42 Pflichtspielen bei.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 21-Jährige mit seiner zuweilen arrogant wirkenden Art auf dem Platz mittlerweile polarisiert. Klagen über Gegen- wie Mitspieler gehören genau so dazu wie Attacken auf den Schiedsrichter.

Jetzt hat Bellingham erneut über die Stränge geschlagen.

Ex-BVB-Star Bellingham benimmt sich daneben

Als sich Bellingham beim Stand von 3:1 gegen Espanyol Barcelona von José Gragera unfair gestoppt fühlte, forderte er von Referee José Luis Munuera Montero unter lautem Protest einen Pfiff.

Doch der Unparteiische winkte ab und gab Bellingham für seine Aktion stattdessen die Gelbe Karte. Dieser reagierte empört und rief "You are a piece of shit" (zu deutsch: "Du bist ein Stück Scheiße") in Monteros Richtung.

Der Spielleiter bekam den heftigen Ausraster nicht mit, andernfalls wäre Bellingham wohl direkt vom Platz geflogen. Im TV war die Szene allerdings deutlich zu sehen.

Jude Bellingham to the referee: "You are a piece of shit."pic.twitter.com/fda5jzkOW8 — Total Football (@TotalFootbol) 22. September 2024

In Spanien war der Aufschrei in der Presse und den sozialen Medien riesig. Es wird erwartet, dass die Liga ein Verfahren gegen Bellingham einleiten wird. In diesem Fall droht dem Superstar eine lange Sperre.

Einst hatte Bellingham auch in der Bundesliga für Schlagzeilen gesorgt, als er Schiedsrichter Felix Zwayer nach einer 2:3-Niederlage im Top-Spiel gegen den FC Bayern öffentlich als manipulierbar betitelte. Damals musste er 40.000 Euro als Strafe zahlen.

Damit dürfte Bellingham diesmal nicht davonkommen.