Enthüllt: Ex-Weltstar sollte neuer Hummels-Trainer werden

IMAGO/Raffaele Conti/IPA Sport / ipa-a

BVB-Legende Mats Hummels setzt seine Laufbahn in Rom fort

Die ersten Tage bei der AS Roma waren für BVB-Legende Mats Hummels durchaus turbulent. Verantwortlich war vor allem die Entlassung von Trainer Daniele De Rossi, der in der vergangenen Woche durch Ivan Jurić ersetzt wurde. Wäre es nach dem Plan der Vereinsverantwortlichen gegangen, hätte ein anderer Coach an der Seitenlinie übernommen.

Wie die italienischen Sportzeitung "Corriere dello Sport" berichtet, haben die Roma-Verantwortlichen nach der Entlassung von Daniele De Rossi den Plan verfolgt, einen bekannten Trainer in die Ewige Stadt zu lotsen. Objekt der Begierde war demnach der frühere Weltklasse-Spieler und Barca-Legende Xavi.

Xavi hatte seinen Job beim FC Barcelona nach der abgelaufenen Saison verloren. Nachdem er zunächst im Januar seinen Rücktritt zum Saisonende ankündigte, überzeugte ihn der Verein doch noch zum Weitermachen.

Am Ende der Spielzeit gingen Klub und Trainer dann aber doch getrennte Wege. Die Roma wollte diese Situation nutzen und den vereinslosen Spanier nun verpflichten.

Barca-Legende Xavi lehnte AS-Angebot ab

Laut "Corriere" legte der Serie-A-Klub Xavi einen unterschriftsreifen Vertrag vor. Der 44-Jährige habe das Angebot aber abgelehnt, schreibt das Blatt, das keine weitere Einzelheiten zur Absage nennt. Auch andere Trainer sollen den AS-Bossen die kalte Schulter gezeigt haben, unter anderem Stefano Pioli und Francesco Farioli.

Die Roma hatte den Start in die Saison 2024/25 in den Sand gesetzt und aus den ersten vier Spielen unter De Rossi lediglich drei Punkte geholt. Nach dem 1:1 gegen Genua musste der ehemalige italienische Nationalspieler schließlich seinen Hut nehmen.

Mit Ivan Jurić präsentierte der Verein anschließend eine durchaus überraschende Wahl. Für den Kroaten ist die Roma der erste richtig große Klub. In den Jahren zuvor arbeitete er für den FC Turin, Hellas Verona, den FC Genua und den FC Crotone.