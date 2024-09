FIFA gibt Spielorte der Klub-WM 2025 am Samstag bekannt

AFP/GETTY IMAGES/SID/Luke Hales

Gianni Infantinos FIFA verrät Details

Die FIFA sucht die große Bühne: Im Rahmen des Global Citizen Festivals im New Yorker Central Park wird der Fußball-Weltverband in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Spielorte und Stadien für die viel diskutierte Klub-WM 2025 in den USA bekannt geben. Rund 60.000 Menschen werden vor Ort erwartet, dazu rechnet die FIFA via Streaming auf verschiedenen Plattformen - darunter dem YouTube-Kanal des Weltverbandes - am Samstag ab 23.50 Uhr MESZ weltweit mit "100 Millionen Fans aus der ganzen Welt".

FIFA-Präsident Gianni Infantino und Hugh Evans, Mitbegründer und CEO von Global Citizen, werden dann "zusammen mit anderen besonderen Gästen die Bühne betreten, um diese wichtigen Ankündigungen zu machen", wie die FIFA in einer Mitteilung erklärte.

Die Premiere der Klub-WM im XXL-Format findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA statt. 32 Teams aus Afrika, Asien, Europa, Amerika und Ozeanien werden dabei sein, aus Deutschland sind Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund qualifiziert.

Nicht nur um die Spielorte wurde bislang allerdings ein Geheimnis gemacht. Auch ist beispielsweise unklar, woher das gewaltige Preisgeld kommen soll - allein das Startgeld pro qualifiziertem Klub soll 50 Millionen Euro betragen.