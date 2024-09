Alexandra Popp verkündet DFB-Rücktritt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Alexandra Popp beendet ihre Karriere in der Nationalmannschaft

Schluss, aus, vorbei: Kapitänin Alexandra Popp beendet ihre Karriere in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

"Insgesamt 18 Jahre, davon knapp 14,5 Jahre A-Team, hatte ich das Glück und die große Ehre, mit voller Stolz das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Ich habe immer betont, dass mein Bauch die Entscheidung treffen wird und nun hat er entschieden. Nach langen, tränenreichen Überlegungen, habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden", schrieb die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg in den sozialen Netzwerken.

Ihr 145. und letztes Länderspiel wird die 33-Jährige am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien bestreiten.

"Mir war immer wichtig, diese einschneidende Entscheidung selbst zu treffen, ich alleine aus meinem Inneren. Weder mein Körper, der eine tickende Zeitbombe ist, noch eine andere Person sollten mir zuvorkommen. Bevor das Feuer ganz erloschen ist - denn dann wäre es zu spät - ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen", teilte Popp mit.

Alexandra Popp tritt mit Olympia-Bronze ab

Mit 67 Toren in 144 Länderspielen blickt sie auf eine beeindruckende Karriere im DFB-Team zurück. Das letzte Kapitel ist also beim Spiel um Platz drei bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris geschrieben worden.

Dort gewannen Popp und Co. die Bronze-Medaille durch ein 1:0 im kleinen Finale gegen Spanien. Im Anschluss an das olympische Turnier hielt sich Popp immer wieder bedeckt, was ihre Zukunft in der Nationalmannschaft angeht.

Es ist der dritte Rücktritt nach Platz drei bei Olympia. So haben auch Merle Frohms und Marina Hegering ihre DFB-Karriere beendet. Beide stehen übrigens wie Popp ebenfalls beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Popp feierte mit der Nationalmannschaft den Olympiasieg 2016 und errang den zweiten Platz bei der EM 2022.