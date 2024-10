Hoeneß reagiert auf Lob von BVB-Ikone

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß spielt mit dem VfB Stuttgart in der Champions League

Der VfB Stuttgart fiebert seinem ersten Heimspiel in der Champions League seit über 14 Jahren entgegen. Sparta Prag gastiert am Dienstagabend im Ländle. VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß reagierte im Vorfeld auf das Lob von Tschechiens Fußball-Legende Tomas Rosicky.

"Wir haben ja ein Lob aus Prag bekommen. Der Herr Rosicky hat sich da gemeldet. Das kann ich zurückgeben. Da wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet", sagte Hoeneß vor dem Champions-League-Duell mit Sparta Prag am Dienstag (18:45 Uhr im Live-Ticker bei sport.de).

Rosicky arbeitet bereits seit 2018 als Sportdirektor beim amtierenden tschechischen Meister.

"Ich habe die Stuttgarter gegen Real gesehen, sie haben Madrid das Leben richtig schwer gemacht. Das sagt alles aus", hatte der 43-Jährige zuletzt gegenüber "Sport Bild" vom deutschen Vize-Meister geschwärmt.

Der VfB Stattgart habe "in den letzten zwei Jahren eine unglaubliche Entwicklung hinter sich – von der Relegation bis in die Champions League. Das ist von außen betrachtet kein Zufall", so Rosicky.

"Einen Deniz Undav zum Beispiel von Brighton zu verpflichten, das ist nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. Der VfB hat gut verkauft – und gut eingekauft", lobte der ehemalige BVB-Star zudem die Arbeit von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Hoeneß warnt VfB Stuttgart vor Sparta Prag

Während der VfB Stuttgart am 1. Spieltag der Champions League mit 1:3 bei Real Madrid verlor, sammelte Sparta Prag durch einen 3:0-Erfolg gegen RB Salzburg den ersten Dreier in der Ligaphase.

Der Traditionsklub spiele "intensiven" Fußball und sei "gut organisiert", warnte Hoeneß den VfB Stuttgart vor dem kommenden Gegner.

Für den VfB Stuttgart ist die Partie am Dienstag gleichbedeutend mit dem ersten Champions-League-Heimspielt seit über 14 Jahren. Am 23. Februar 2010 gastierte der FC Barcelona im Ländle. Das Achtelfinal-Hinspiel endete mit 1:1. Im zweiten Aufeinandertreffen siegte Barca dann mit 4:0.