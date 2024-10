Hummels-Debüt noch in dieser Woche?

IMAGO/Domenico Cippitelli

Mats Hummels hat für die AS Rom bislang noch kein Spiel bestritten

Vor vier Wochen gab der italienische Spitzenverein AS Rom die Verpflichtung von Mats Hummels bekannt, der bei Borussia Dortmund keinen Vertrag mehr erhalten hatte. Seitdem arbeitet der Verteidiger an seiner Fitness, um endlich wieder auf Wettkampfniveau zu kommen. Nun könnte das Roma-Debüt des langjährigen BVB-Profis endlich bevorstehen.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach Informationen der Sportzeitung "Corriere dello Sport" winken dem 35-Jährigen am kommenden Donnerstagabend (ab 21:00 Uhr) endlich seine ersten Einsatzminuten für den Hauptstadtklub. Dann nämlich tritt die AS Rom beim schwedischen Klub IF Elfsborg in der Europa League an.

Laut dem Bericht könnte Hummels für Stammspieler Gianluca Mancini in die Startformation der Römer rücken, der zuletzt über Oberschenkelprobleme klagte und geschont werden könnte.

Bis dato wurde dem langjährigen Innenverteidiger des BVB und des FC Bayern zwar vom neuen Cheftrainer Ivan Juric eine gute Trainingsarbeit attestiert. Für sein Debüt im Roma-Trikot reichte es bisher trotzdem nicht.

Ex-BVB-Profi Mats Hummels seit vier Monaten ohne Einsatz

"Hummels hat (im Sommer, Anm. d. Red.) kein Training und keine Vorbereitung absolviert. Er arbeitet viel und wir wollen auch, dass er hart arbeitet, um auf ein gutes Niveau zu kommen. Wir machen Druck und er arbeitet hart, aber er ist nicht zu 100 Prozent fit. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich dahin kommt", hatte Juric schon vor dem letzten Ligaspiel gegen den FC Venezia gesagt. Die AS Rom siegte zu Hause mit 2:1, Hummels saß dabei erneut über 90 Minuten auf der Bank.

Nun wird darüber spekuliert, dass der Weltmeister von 2014 am kommenden Donnerstagabend im zweiten Europa-League-Spiel der Römer in der Dreierkette neben Mario Hermoso und Evan Ndicka starten könnte.

Sein letztes Pflichtspiel hatte Hummels am 1. Juni bestritten, als er mit dem BVB im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) stand.