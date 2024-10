VfL Wolfsburg vor CL-Comeback mit "Riesen-Gier"

IMAGO/Oliver Baumgart

Der VfL Wolfsburg ist holprig in die Saison gestartet. Am Dienstag steht für Alexandra Popp und Co. der erste Härtetest in der Champions League an.

Die schmerzhaften Erinnerungen an das Desaster im vergangenen Jahr haben bei Alexandra Popp und Co. Spuren hinterlassen. Das bittere Aus in der Qualifikation, alle Königsklassen-Träume auf einen Schlag geplatzt - doch nun will der VfL Wolfsburg in der Champions League wieder angreifen. Der damalige Rückschlag sei eine Motivation, sagte Trainer Tommy Stroot: "Dieses eine Mal nicht dabei zu sein, hat in dieser Gruppe eine Riesen-Gier kreiert."

Die Gruppenphase zu überstehen, sei das "Minimalziel", betonte auch Popp. "Alles, was danach kommt, Viertelfinale, Halbfinale, bin ich gerne dabei - und Finale, Titel sowieso", ergänzte die 33-Jährige und lachte. Denn auch sie weiß, dass der Weg in die K.o.-Phase alles andere als einfach wird.

Zum Auftakt wartet am Dienstag (18:45 Uhr/DAZN) der italienische Meister AS Rom, weitere Gegner in der Gruppe A sind Rekordsieger Olympique Lyon und Galatasaray Istanbul. Das sei schon "ein gutes Brett", gab Popp zu. Doch die langjährige DFB-Kapitänin will den Schwung aus der souveränen Qualifikation nutzen.

Hatten die Wolfsburgerinnen im vergangenen Oktober das Ticket für die Champions-League-Gruppenphase noch dramatisch mit einer 0:2-Rückspielpleite gegen Paris FC verpasst, fegten sie nun mit 7:0 und 5:0 über die AC Florenz hinweg. Dieses "Selbstbewusstsein und auch das Selbstverständnis" will Popp in die kommenden Duelle mitnehmen, zumal der Start in der Bundesliga alles andere als glatt verlief.

VfL Wolfsburg: Start in die Bundesliga verpatzt

Gegen Werder Bremen (3:3) und bei Eintracht Frankfurt (0:3) patzten die Wolfsburgerinnen im Kampf um die Meisterschaft bereits. Dauerrivale Bayern München, der am Mittwoch (18:45 Uhr/DAZN) gegen den FC Arsenal in die Champions League startet, thront bereits nach fünf Spieltagen mit fünf Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze.

"Wir haben schon zu viele Punkte liegen gelassen. Das darf uns bei unseren Ansprüchen nicht passieren", warnte Popp im "SID"-Gespräch im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings bei Volkswagen. Trainer Stroot will sich deshalb auch vom 5:0-Kantersieg gegen RB Leipzig kurz vor dem Königsklassen-Auftakt nicht "komplett blenden" lassen.

Vor der AS Rom habe man "großen Respekt", so Stroot, der sein Team auf "ein schwieriges Spiel eingestellt" hat.

Bereits vor zwei Jahren war die Roma Gruppengegner des VfL gewesen, damals kamen die Wolfsburgerinnen in Italien zu einem 1:1 und gewannen das Heimspiel 4:2. Der Weg ging danach noch bis ins Finale, erst dort beendete der FC Barcelona die Titel-Hoffnungen des VfL.

Nun steht erst einmal der Einzug in die K.o.-Runde im Vordergrund. "Mit Teams wie Lyon und Rom wissen wir, wie groß die Aufgabe ist", sagte Stroot: "Wir wissen aber auch, dass sie nicht unmöglich ist."