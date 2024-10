"Schockierend": Neue Aufruhr bei Manchester United

IMAGO/Mike Egerton

Erik ten Hag und seine Spieler wurden in Birmingham abgehört

Aufruhr bei Manchester United: Wie ein Medienbericht enthüllt, wurden Spieler und Trainer des kriselnden Premier-League-Giganten beim jüngsten Auswärtsspiel bei Aston Villa (0:0) abgehört. Der Schuldige meldete anschließend offenbar.

Die Spieler und der Trainerstab von Premier-League-Klub Manchester United wurden einem Bericht der englischen "Sun" zufolge zuletzt Opfer einer Abhöraktion. Dies bestätigte eine nicht näher genannte Quelle dem Boulevardblatt.

"Die ist eine schockierende Verletzung der Sicherheit, und man wird ernsthafte Fragen stellen müssen, wie dies geschehen konnte. Glücklicherweise steckte nichts Schlimmes hinter diesem Vorfall", zitiert "The Sun" ihre Quelle.

Der Zeitung liegen die Tonaufnahmen vor, die Stimmen von Spielern und von Teammanager Erik ten Hag seien deutlich zu hören. Das Blatt sah allerdings davon ab, jedwede Details zu veröffentlichen.

"Scherzbold" steckt hinter der Abhöraktion

Dem Bericht zufolge war jemand vor dem Ligaspiel zwischen Aston Villa und Manchester United (0:0) am vergangenen Spieltag in die Umkleidekabine der Gäste gelangt, wo er ein Handy versteckte. Als die United-Spieler dann die Kabine betraten, rief er das Gerät an und aktivierte die Aufnahmefunktion.

Besonders bizarr: Laut "Sun" ging der Spion am Tag nach dem Spiel offenbar erneut in die Kabine, um das Telefon wieder abzunehmen.

Zwar deckte der Vorfall ein großes Sicherheitsproblem bei Gastgeber Aston Villa auf. Hinter der Aktion soll es sich laut der im Bericht genannten Quelle aber lediglich um einen "Scherzbold" handeln, der Fan von Manchester United sei und "hören wollte, was in diesen vier Wänden gesagt wird".

Das Sicherheitsleck wird dennoch nun wohl Anlass geben, um die Kontrollen in den Stadien künftig zu verschärfen. Auch bei anderen Premier-League-Klubs werden die Maßnahmen nun verschärft, heißt es in der "Sun".