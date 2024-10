Titel-Prophezeiung für England-Hoffnungsträger Tuchel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Thomas Tuchel ist neuer Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft

Thomas Tuchel übernimmt die englische Nationalmannschaft ab 2025, wie die FA am Mittwochvormittag offiziell bestätigte. Ex-Profi Rio Ferdinand glaubt, dass der deutsche Coach den Titel-Fluch der Three Lions beenden wird.

"Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Thomas Tuchel in seiner Zeit mit England ein Turnier gewinnt", orakelte Ferdinand in einem Video auf seinem YouTube-Kanal. Der neue Nationalcoach könnte sich im Mutterland des Fußballs damit "unsterblich" machen, meinte der 45 Jahre alte TV-Experte.

Tuchel übernimmt den vakanten Cheftrainer-Posten bei der englischen Nationalmannschaft ab dem 1. Januar 2025, wie aus einer offiziellen Verbandsmitteilung hervorgeht.

Gareth Southgate hatte sein Amt nach dem verlorenen EM-Finale im Sommer niedergelegt. Englands U21-Coach Lee Carsley hatte die Three Lions zuletzt interimsweise in der Nations League betreut.

Southgate habe während seiner Amtszeit "einen fantastischen Job gemacht, eine Mannschaft aufzubauen, um in zwei Finals zu kommen", lobte Ferdinand. Der zurückgetretene Übungsleiter hatte die englische Auswahl 2016 übernommen. Bei den Europameisterschaften 2021 und 2024 war für Southgate und Co. jeweils erst im Endspiel Schluss.

Ex-Bayern-Coach Tuchel kennt den englischen Fußball

Die Three Lions warten seit 1966 auf einen Titelgewinn. Tuchel ist der erste deutsche Trainer, der die englische Nationalmannschaft betreut. Ohnehin standen mit Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello in der langen Historie zuvor erst zwei ausländische Übungsleiter an der Seitenlinie der stolzen Fußballnation.

Tuchel kennt den englischen Fußball bereits. So arbeitete der 51-Jährige von Januar 2021 bis September 2022 beim FC Chelsea, gewann mit den Blues in seiner ersten Saison direkt die Champions League. Zuletzt betreute Tuchel zwischen März 2023 und Juni 2024 den FC Bayern.