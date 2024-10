Historisches Scheibenschießen im Derby d'Italia

IMAGO/Massimo Paolone/LaPresse

Inter Mailand brachte einen 2-Tore-Vorsprung nicht über die Zeit

205 Mal trafen Juventus Turin und Inter Mailand bisher im so genannten Derby d'Italia aufeinander. So ein Ergebnis wie im 206. Aufeinandertreffen am Sonntagabend hat es bisher aber noch nie gegeben.

Der in Regensburg geborene Kenan Yildiz rettete dem Rekordmeister aus Turin im Derby d'Italia bei Inter Mailand nach 90 spektakulären Minuten ein wertvolles Remis. Beim 4:4 (2:3) wurde der 19-Jährige in der 61. Minute beim Stand von 2:4 eingewechselt und glich mit seinen ersten Saisontoren (71./82.) noch aus.

Rekordmeister Juve bleibt in der Serie A mit 17 Punkten Dritter hinter dem nun enteilten Tabellenführer SSC Neapel (22), der am Samstag 1:0 gegen Lecce gewonnen hatte, und Titelverteidiger Inter (18).

Inter sah schon wieder Sieger aus

Inter sah nach zwei verwandelten Elfmetern von Piotr Zielinski (15./37.) und Toren durch den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (35.) und Denzel Dumfries (53.) schon wie der sichere Sieger aus. Doch Turin, zwischenzeitlich nach Treffern von Dusan Vlahovic (20.) und Timothy Weah (26.) mit 2:1 in Führung, kam in der spektakulären Begegnung noch einmal zurück - dank Kenan Yildiz.

Mit acht erzielten Toren ist die 206. Ausgabe des Derbys eine der torreichsten der Geschichte. Mehr Treffer fielen im Duell der beiden Klubs erst ein Mal, beim 9:1-Sieg von Juve in der Saison 1960/61.