"Schwierige Zeiten" für BVB-Leihgabe Moukoko in Nizza

IMAGO/Grzegorz Wajda

Youssoufa Moukoko besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2026

BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko hat beim französischen Erstligisten OGC Nizza einen guten Saisonstart hingelegt. Inzwischen ist der 19-Jährige aber in die zweite Reihe gerückt. Cheftrainer Franck Haise fand zuletzt deutliche Worte.

Borussia Dortmunds Leihgabe Youssoufa Moukoko macht bei OGC Nizza derzeit eine schwere Zeit durch. In den letzten drei Liga-Spielen der Südfranzosen bekam der Angreifer lediglich eine einzige Minute Einsatzzeit - aus taktischen Gründen in der Nachspielzeit beim 1:0 bei Stade Brest. Wie schon gegen Monaco (2:1) saß er am vergangenen Spieltag auch gegen Lille (2:2) 90 Minuten lang auf der Bank.

Am Höhenflug von Nizza mit inzwischen sieben Spielen ohne Niederlage (drei Siege, vier Unentschieden) in der Ligue 1 hat Moukoko nur einen kleinen Anteil. Seine zwei Tore und eine Vorlage beim 8:0-Kantersieg gegen Aufsteiger AS Saint-Étienne im September stellen bislang die einzigen wirklichen Höhepunkte dar.

Abgestraft: Neues Stürmertalent hat die Nase vor Moukoko

Zuletzt hatte die BVB-Leihgabe allerdings von seinem Cheftrainer Franck Haise im Europa-League-Spiel gegen Twente Enschede (2:2) eine Chance von Beginn an erhalten. Nach einer Halbzeit wurde Youssoufa Moukoko auf dem rechten Flügel durch Mohamed-Ali Cho ersetzt, der dann kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer erzielte.

Haise wurde hinterher deutlich, als er auf Moukoko angesprochen wurde: "Es sind schwierige Zeiten für einen Fußballer. Wir begleiten ihn. Im Sport auf diesem Level gibt es keine Geschenke. So ist das. Er muss einfach kontinuierlich weiter arbeiten, sich verbessern, die Prinzipien berücksichtigen und dann hat er irgendwann wieder seine Chance."

Gegen Lille hatte Franck Haise auf einen Dreier-Sturm mit Mohamed-Ali Cho, Evann Guessand und Jérémie Boga gesetzt, eingewechselt wurden statt Youssoufa Moukoko der gerade einmal 18 Jahre alte Victor Orakpo, Routinier Gaëtan Laborde und Flügelstürmer Sofiane Diop.

Vor allem die Einwechslung von Stürmertalent Orakpo dürfte für Moukoko ein deutliches Signal gewesen sein.