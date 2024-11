Die Pressekonferenz mit Bayern-Star Kimmich im Live-Stream

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Joshua Kimmich ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft

Joshua Kimmich ist sowohl beim FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft absoluter Führungsspieler. Vor dem Länderspiel der DFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina (Samstag, ab 20:15 live bei RTL und RTL+) stellt sich der Kapitän den Fragen der Presse.

sport.de zeigt die Pressekonferenz des DFB am Mittwoch ab 13:00 Uhr mit Bayern-Profi Joshua Kimmich live im Stream (der Stream läuft oben im Artikelbild).

Das Viertelfinal-Ticket für die Nations League ist bereits gebucht, nun geht es in den letzten beiden Gruppenspielen gegen Bosnien-Herzegowina (16.11.) und Ungarn (19.11.) um den ersten Platz - und um ein gutes Gefühl zum Abschluss des deutschen Länderspieljahres.

Joshua Kimmich hat an der bemerkenswerten Entwicklung der DFB-Auswahl einen großen Anteil. Der 29-Jährige stellt sich in den Dienst der Mannschaft, wenig überraschend wurde er nach den Abschieden von Ilkay Gündogan, Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller zum neuen Kapitän ernannt.

Kimmich beim FC Bayern absolut gesetzt

Auch beim FC Bayern läuft es für Kimmich in dieser Saison gut. Unter Cheftrainer Vincent Kompany ist er im zentralen Mittelfeld gesetzt, mit 26 Punkten aus den ersten zehn Bundesliga-Spielen ist der deutsche Rekordmeister gut aus den Startlöchern gekommen. Fünf Punkte beträgt bereits der Abstand zu den zweitplatzierten Leipzigern, Meister Bayer Leverkusen hat sogar neun Zähler Rückstand.

Die gute Form der Münchner macht sich auch im aktuellen Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann bemerkbar. Neben Joshua Kimmich wurden auch Serge Gnabry, Jamal Musiala und Leroy Sané nominiert, letzterer als Ersatz für den verletzten Stuttgarter Deniz Undav. In Aleksandar Pavlovic wäre wohl ein fünfter Bayern-Profi dabei, würde er nicht an einem Schlüsselbeinbruch laborieren.

Was sagt Joshua Kimmich zu der neuen Bayern-Stärke? Und wie geht er die letzten Länderspiele des Jahres an? Die Antworten gibt es am Mittwoch ab 13:00 Uhr auf der Pressekonferenz des DFB (live im Stream auf sport.de).