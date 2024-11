Foda über Spielabbruch: "Botschaft steht über Ergebnis"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Franco Foda verteidigt den Spielabbruch

Für Kosovos Nationaltrainer Franco Foda hat die noch unklare Wertung des abgebrochenen Nations-League-Spiels seines Teams in Rumänien eine untergeordnete Bedeutung.

"Es geht nur um unsere Botschaft, dass so etwas nichts im Stadion verloren hat. Es geht um respektvolles Miteinander, das steht über dem Ergebnis", sagte Foda dem Fachmagazin kicker auf die Frage, ob er eine Spielwertung gegen den Kosovo akzeptieren würde.

In Bukarest hatten die Akteure der Gäste am Freitagabend in der Nachspielzeit das Feld verlassen und waren nicht mehr zurückgekehrt. Grund dafür sollen "Serbien-Sprechchöre" von den Rängen gewesen sein.

Rumänische Fans hatten zudem Banner gezeigt, die eine Verbindung ihres Landes zu Serbien zum Thema hatten. Nach mehr als 30 Minuten Wartezeit entschied sich der dänische Schiedsrichter Morten Krogh für den Abbruch. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0.

Die UEFA kündigte an, ein Disziplinarverfahren gegen den rumänischen und den kosovarischen Fußballverband einzuleiten. Wie das Spiel gewertet wird, ist unklar.

Kosovo kämpft noch um den Aufstieg

"Ich bin als Deutscher der Trainer im Kosovo und akzeptiere die Kultur. Ich verstehe sie und meine Spieler, daher stehe ich hundertprozentig hinter dieser Entscheidung", sagte der 58-jährige Foda: "Das Wichtigste ist, dass man respektvoll miteinander umgeht. Und dieser Respekt war nach dem, was mir gesagt wurde, was dort gesungen wurde, nicht mehr gegeben."

Der Konflikt zwischen Kosovo und Serbien schwelt seit über 30 Jahren, auch in jüngerer Vergangenheit kam es zu Auseinandersetzungen. Die Republik Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt, wird aber bei Weitem nicht von allen UN-Staaten anerkannt.

Bereits im EM-Qualifikationsspiel zwischen den beiden Teams im September 2023 war es nach Fan-Provokationen zu einer Spielunterbrechung gekommen.

Der Kosovo tritt am Montagabend (20:45 Uhr) im ersten Spiel nach dem Eklat in Pristina gegen Litauen an. Fodas Team kämpft in Gruppe C2 noch um den Aufstieg in die B-Liga.