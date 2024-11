BVB-Star sorgt nach Auszeichnung für Lacher

IMAGO/Goran Mehkek / CROPIX

Ramy Bensebaini (M.) traf per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 in Zagreb

Nach vielen Rückschlägen und Niederlagen auf fremdem Geläuf hat Borussia Dortmund am Mittwochabend seinen Auswärtsfluch endlich gebrochen und verdient mit 3:0 bei Dinamo Zagreb gewonnen. Als Player of the Match wurde im Anschluss ein BVB-Spieler geehrt, der diese Auszeichnung zum ersten Mal einheimste.

Linksverteidiger Ramy Bensebaini zeigte in Zagreb eine blitzsaubere Leistung für seine Farben. Im Positionsspiel präsentierte er sich defensiv zweikampfstark und offensiv sehr agil, trat zudem gleich mehrfach bei Standardsituationen in Erscheinung. Sein dritter Kopfball war dann auch im Tor, in der 56. Minute erhöhte er nach einer Ecke von Pascal Groß auf 2:0 für den BVB.

Im Gespräch mit Vereinsmedien äußerte sich der Algerier sehr erleichtert über seinen ersten Champions-League-Treffer für die Schwarz-Gelben: "Wir wussten, dass Zagreb in der zweiten Halbzeit zurückkommen wollte. Es war eine gute Ecke von Pascal und ich habe getroffen", so der 29-Jährige.

BVB derzeit Vierter in der Champions-League-Tabelle

Für seinen starken Auftritt in Zagreb (von sport.de gab es die Note 1,5) wurde Bensebaini als Player of the Match ausgezeichnet. Eine Premiere für den Linksfuß, der auf die Frage, welchen Platz die kleine Trophäe bei ihm zu Hause erhalten werde, daher auch mit einem Lachen im Gesicht antwortete: "Ich habe viel Platz, weil das die erste Trophäe ist. Daher wird das kein Problem sein, einen Platz zu finden."

Nach fünf von acht Spieltagen in der Liga-Phase rangiert der BVB derzeit auf Platz vier. Ein Platz unter den ersten Acht würde am Ende die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten.

"Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir werden hart arbeiten, damit wir so weitermachen und unter den ersten acht landen", sagte Bensebaini dazu. Für den BVB geht es in der Champions League am 11. Dezember mit dem Heimspiel gegen den FC Barcelona weiter.