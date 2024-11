Italienische Presse lobt Hummels - Ranieri schwärmt

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Mats Hummels (r.) schrie seine Emotionen nach dem Ausgleichstreffer heraus

Ex-BVB-Profi Mats Hummels hat mit seiner AS Rom in der Europa League eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich. Beim 2:2 (1:2) bei Tottenham Hotspur patzte der Verteidiger zunächst folgenschwer, in der Nachspielzeit wurde er dann zum gefeierten Helden. Presse und Trainer sind begeistert. Die Highlights laufen oben im Video.

Mats Hummels avancierte bei seinem Startelfdebüt für die AS Rom zum Protagonisten. Es war der ehemalige Dortmunder, der den Italienern in der Nachspielzeit einer aufregenden Partie doch noch den verdienten Punkt bescherte.

Der Abwehr-Routinier brachte in bester Mittelstürmer-Manier eine Hereingabe des ehemaligen Leipzigers und Hoffenheimers Angelino über die Torlinie. Es war sein erster Treffer für seinen neuen Arbeitgeber - und ein ganz wichtiger.

Rom-Trainer Ranieri schwärmt: Hummels wird "außergewöhnlich" werden

Denn: Für Mats Hummels hatte die Partie alles andere als gut begonnen. Der 35-Jährige hatte in der Anfangsphase (5.) einen Foulelfmeter verschuldet, den Spurs-Kapitän Heung-min Son sicher verwandelte. Schon bei der Niederlage in Neapel (0:1) sah Hummels beim Gegentor nicht gut aus, bei seinem Rom-Debüt in Florenz (1:5) unterlief ihm sogar ein Eigentor.

Doch der neue Rom-Trainer - ganz anders als dessen Vorgänger Ivan Juriv - setzt voll und ganz auf die Qualitäten des Weltmeisters von 2014. Hummels sei eben ein Spieler mit "unglaublicher Erfahrung", schwärmte Claudio Ranieri nach der Partie.

"Er war eine Schlüsselfigur in der Abwehr, hat für Sicherheit gesorgt und hoch gepresst, und er ist immer noch nicht in Topform", so der Altmeister, der den Klub zum dritten Mal übernimmt: "Ich glaube, dass dieser Mann in der Abwehr der Roma nicht nur gut, sondern außergewöhnlich gut sein kann. Die Fans werden begeistert sein, dass sie den Meister, den sie in Deutschland bewundert haben, wiederentdeckt haben."

Italienische Presse: "Hummels Protagonist im positiven wie negativen Sinn"

Selbst die italienische Presse lobte Hummels, der in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken musste, nach dem Spiel. "Die Roma hat ein unerwartetes Ass wiederentdeckt", schrieb die "Gazzetta dello Sport".

Sportkorrespondent Alessandro Angeloni vom römischen Blatt "Il Messaggero" kommentierte aus London: Hummels fabrizierte nicht nur den "groben Fehler im Strafraum", sondern war auch beim zweiten Gegentor nicht eng genug an Gegenspieler Dejna Kulusevski, der für Brennan Johnson zur zwischenzeitlichen Führung auflegte.

"Hummels ist Protagonist im positiven wie im negativen Sinn: Seine Fehler bringen Tottenham in Führung, aber dann trifft er zum 2:2. Er hat kein gutes Spiel gezeigt, aber das Tor wird ihm Vertrauen geben."