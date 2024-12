FIFA-Council gibt grünes Licht für Saudi-WM

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Die FIFA vergibt am Mittwoch zwei WM-Endrunden

Das FIFA-Council hat am Tag vor der umstrittenen Doppelvergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034 grünes Licht für die jeweiligen Bewerbungen erteilt.

Das Entscheidungsgremium um DFB-Präsident Bernd Neuendorf bescheinigte den Bewerbern Spanien, Portugal und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay (2030) und Saudi-Arabien (2034) auf Grundlage der Evaluierungsberichte, jeweils "die Mindestanforderungen für die Ausrichtung zu übertreffen".

Zudem informierte das Council über die Berichte der unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die zu dem Schluss gekommen seien, dass beide Evaluierungsverfahren objektiv, integer und transparent durchgeführt wurden. Am Mittwoch werden die WM-Turniere im Doppelpack vergeben - dem Vernehmen nach per zustimmendem Applaus und ohne getrennte Abstimmung über die jeweils einzigen Bewerber.

Der Deutsche Fußball-Bund wird beiden Vergaben trotz prekärer Menschenrechtslage in Saudi-Arabien wie mehrere andere europäische Verbände zustimmen. Würde der DFB sich gegen Saudi-Arabiens Bewerbung stellen, "hätten wir uns aus dem Spiel genommen", argumentierte DFB-Präsident Neuendorf: "Wir müssen mit der FIFA darauf hinwirken, dass sich die Situation in Saudi-Arabien verbessert." Eine Ablehnung der Bewerbung aus dem viel kritisierten Königreich sei "reine Symbolpolitik".

Norwegens Verband hingegen will im Falle einer Akklamation die Zustimmung verweigern. Der Vergabeprozess entspreche nicht den Reformen des Weltverbandes aus dem Jahr 2016, hieß es am Dienstag in einer Verbandsmitteilung.

Das FIFA-Council bestätigte in seiner Pressemitteilung am Dienstag zudem den Termin für die U-17-Weltmeisterschaft in Katar. Das jährlich ausgetragene Turnier, an dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen werden, wird vom 5. bis 27. November 2025 stattfinden.