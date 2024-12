Rassismus-Eklat in Italien: Schiedsrichter im Fokus

IMAGO/Michele Finessi

Milan-Keeper Mike Maignan beklagte rassistische Beleidigungen in Verona

Der französische Fußball-Nationaltorhüter Mike Maignan von Italiens Spitzenklub AC Mailand hat sich nach dem Auswärtsspiel in der Serie A bei Hellas Verona am Freitagabend über rassistische Beleidigungen beklagt.

Wie der schwarze Torwart, in dieser Partie Milan-Kapitän, angab, habe er die Vorfälle dem Schiedsrichter gemeldet, der das Spiel allerdings nicht unterbrochen oder eine Lautsprecherdurchsage veranlasst habe.

Referee Livio Marinelli habe die Chöre bei Milans 1:0-Sieg in Verona als nicht laut genug bewertet, um Maßnahmen zu ergreifen, berichtete "Gazzetta dello Sport". Maignan war bereits Opfer rassistischer Attacken in diesem Jahr: Die Partie zwischen Udine und Milan (2:3) war am 20. Januar deswegen unterbrochen worden. Der 29-Jährige war damals vom Platz in die Kabine gegangen und später zurückgekehrt.