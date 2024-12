Inter verkürzt Rückstand auf die Spitze

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Erfolg für Inter in der Serie A

Italiens Fußballmeister Inter Mailand hat mit dem fünften Ligasieg in Serie den Rückstand auf die Tabellenspitze der Serie A verkürzt.

Mit dem gebürtigen Kölner Yann Aurel Bisseck in der Startformation siegte das Team von Trainer Simone Inzaghi bei Cagliari Calcio mit 3:0 (0:0) und schob sich auf einen Zähler an Atalanta Bergamo heran, das am Abend im Topspiel bei Lazio Rom zu einem 1:1 (0:1) kam.

Inter (40 Punkte) hat ein Spiel weniger absolviert als der Europa-League-Sieger (41), den Marco Brescianini mit einem Treffer in der 88. Minute vor einer Niederlage in Rom bewahrte. Fisayo Dele-Bashiru (27.) hatte Lazio in Führung gebracht.

Alessandro Bastoni (53.), der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (71.) und der frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu per Handelfmeter (78.) hatten Inter zuvor gegen den Abstiegskandidaten zum Sieg geschossen.