Hummels nach fiesem Tritt mittendrin im "Mega-Zoff"

IMAGO/Giuseppe Maffia

Gewann sein erstes Derby: Ex-BVB-Verteidiger Mats Hummels

Mats Hummels hat mit der AS Rom das hitzige Stadtderby gegen Lazio (2:0) gewonnen. In der Schlussphase löste der Ex-BVB-Spieler eine Rudelbildung aus, nachdem er zuvor einen fiesen Tritt seines Gegenspielers hat einstecken müssen. Von den Fans der Giallorossi wurde er anschließend gefeiert.

Das Derby della Capitale in der italienischen Hauptstadt zwischen AS und Lazio Rom war schon fast vorbei, da brannten bei einigen Spielern doch noch einmal die Sicherungen durch. Unfreiwillig mittendrin: Mats Hummels.

Der Abwehrspieler der AS Rom hatte Lazio-Stürmer Castellanos in der Nachspielzeit an der Seitenlinie zu Boden gebracht. Dem vom Spielstand völlig gefrusteten Argentinier brannten daraufhin die Sicherungen durch: Der 26-Jährige ließ sich zu einem fiesen Tritt auf Hummels' Oberschenkel hinreißen.

Hummels löst Rudelbildung aus

Der ehemalige Dortmunder wollte sich die Tätlichkeit nicht gefallen lassen. Hummels sprang vielmehr erbost auf und packte Castellanos am Kragen. Nach einem kleinen Schubser des Lazio-Angreifers ging er dann zu Boden und hielt sich das Gesicht - was eine hitzige Rudelbildung auslöste.

Schiedsrichter Luca Pairetto hatte große Mühe, Ruhe in das Geschehen zu bekommen. Schließlich griff er durch und gab Castellanos die Rote Karte. Auch ein Roma-Betreuer musste nach der Rangelei gehen, Hummels hingegen blieb ohne Ermahnung.

Nach dem Stadtderby schrieb die "Gazzetta dello Sport" von einem "Mega-Zoff", der "Corriere dello Sport" von einem "Caos totale". Die gelb-roten Fans applaudierten derweil ihrer Mannschaft und ihrem neuen Abwehrchef Mats Hummels. Beim Kurznachrichtendienst X wurde der Verteidiger für seinen Einsatz bis zum Schluss gefeiert.

È diventato già vecchia questa coreografia.



Aggiungete Hummels per favore.

🤣#Romalazio pic.twitter.com/yOUVFreDV8 — ValeČørśä (@romanismo85) 5. Januar 2025

Ein User forderte gar, die vor dem Spiel gezeigte Choreographie der Roma-Fans zu aktualisieren. Die Giallorossi hatten einige Spieler hervorgehoben, darunter Hummels' Mitspieler Gianluca Mancini, die in früheren Derbys die von den Anhängern geforderte "Anti-Lazialität" gezeigt hatten. "Nehmt Hummels bitte mit auf", so der Kommentar bei X. Ein anderer Fan lobt den Deutschen als "klassischen Top-Spieler mit Erfahrung", da Hummels der plötzlichen Rudelbildung fern blieb und ohne Karte davonkam.

Hummels selbst feierte seinen ersten Derbysieg in Italien bei Instagram. "Sieg im Derby di Roma", schrieb er und teilte zwei Jubelbilder mit seinen Fans.