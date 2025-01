West-Ham-Aus? Hammer-Gerücht um Füllkrug

IMAGO/Conor Molloy

Hat das Interesse von Juve geweckt: Ex-BVB-Profi Niclas Füllkrug

Ist das Abenteuer von Niclas Füllkrug bei West Ham United nach nur wenigen Monaten wieder beendet? Möglich, berichtet ein Transfer-Insider, der behauptet, dass der Premier-League-Klub den Ex-BVB- und -Werder-Profi noch im Winter ins Schaufenster stellen könnte. Einen möglichen Abnehmer soll es schon geben.

Die ersten Monate in London hatte sich Niclas Füllkrug ohne Frage anders vorgestellt. Nach seinem knapp 30 Millionen Euro schweren Wechsel vom BVB wurde der Nationalspieler bei seinem neuen Klub schon früh von einer Verletzung ausgebremst, die ihn knapp drei Monate außer Gefecht setzte.

Seit seiner Rückkehr Anfang Dezember kämpft der Stürmer um Anschluss. Die gnadenlose Terminhatz in der englischen Liga hat ihm bisher allerdings keine Zeit gelassen, endlich wieder richtig fit zu werden. Entsprechend durchwachsen sind seine Auftritte auf dem Platz. In zehn Einsätzen gelangen ihm gerade mal zwei Tore.

Rekordmeister denkt über Füllkrug-Transfer nach

Die schwache Ausbeute ist auch den West-Ham-Verantwortlichen ein Dorn im Auge, die laut Transfer-Insider Gianluca Di Marzio bereits über ein Leihgeschäft nachdenken. Auch einen möglichen Abnehmer bringt der Journalist schon ins Spiel: Juventus Turin.

Beim italienische Rekordmeister steht die Suche nach einem neuen Stürmer in diesem Winter ganz oben auf der To-Do-Liste. Absoluter Wunschkandidat von Trainer Thiago Motta soll Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee sein, der bei Manchester United bereits auf der Streichliste steht.

Laut Di Marzio gehört aber auch der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani zu den Stürmern, die in Juves Chefetage diskutiert werden. Er wiederum steht bei Paris Saint-Germain auf der Streichliste. Laut jüngsten Berichten strebt PSG eine Leihe inklusive Kaufverpflichtung an. Ein Modell, das unter anderem den FC Bayern abschrecken könnte. Die Münchner sollen den Ex-Eintracht-Star ebenfalls als Neuzugang in Betracht ziehen.