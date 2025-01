FC Schalke 04 verpasst Moussa Sylla XXL-Preisschild

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Moussa Sylla wird dem FC Schalke 04 mindestens bis Sommer erhalten bleiben

Die Verpflichtung von Moussa Sylla erwies sich für den FC Schalke 04 im vergangenen Sommer als echter Glücksgriff. Im Winter wollen die Knappen ihren Leistungsträger nicht ziehen lassen. Nach der Saison winkt den Königsblauen eine satte Ablösesumme für den Nationalspieler Malis, der in Gelsenkirchen noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Torjäger Moussa Sylla hat entscheidenden Anteil daran, dass der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga vielleicht noch nach oben schielen kann. Zuletzt war vermehrt darüber spekuliert worden, dass der 25-Jährige in der Rückrunde nicht mehr das S04-Trikot tragen wird. Laut "Sky"-Reporter Dirk große Schlarman ist allerdings klar, dass der Angreifer bei den Knappen bleibt.

Ein Verkauf des wichtigen Stammspielers ist demnach vollends vom Tisch. Dem Schalke-Insider zufolge bleibe der zweifache Nationalspieler Malis "auf jeden Fall" bis zum Ende der Spielzeit im am Berger Feld. Für den Sommer erhofft sich der FC Schalke 04 eine satte Ablöse. Die aktuelle Preisvorstellung des Revierklubs liegt bei mindestens acht bis zehn Millionen Euro.

FC Schalke 04 hat Sylla-Nachfolger bereits im Blick

Macht der Offensivakteuer in der Rückrunde da weiter, wo er zuletzt aufhörte, dürften die Königsblauen das Preisschild für Sylla, der bei zahlreichen Klubs auf der Liste stehen soll, noch weiter nach oben korrigieren können.

Den Informationen des Pay-TV-Senders zufolge sehen sich die S04-Bosse daher bereits nach einem Nachfolger für Sylla um. Kaderplaner Ben Manga soll unter anderem Pape Meïssa Ba auf der Liste möglicher Erbe für den Goalgetter haben. Der 27-Jährige kickt derzeit noch für Grenoble Foot 38 in der Ligue 2.

An dem Senegalesen, der in dieser Saison bereits zehn Treffer in 16 Partien im französischen Unterhaus erzielte, sollen auch andere Verein Interesse zeigen. Große Schlarman zufolge zählt beispielweise der 1. FC Kaiserslautern zu den Klubs, die den im Sommer ablösefreien Angreifer genau im Blick haben.