Nach Sieg im Rom-Derby: Hummels endgültig in Rom angekommen

Mats Hummels scheint endlich in Rom angekommen zu sein

Im Sommer ging Mats Hummels neue Wege. Zum ersten Mal in seiner Karriere wechselte der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger ins Ausland. Nach schwierigen Monaten scheint der Ex-BVB-Star mittlerweile endgültig bei der AS Rom angekommen zu sein.

Im "Derby della Capitale" gegen Lazio sorgte Mats Hummels für eine der Szenen des Spiels, als er sich kurz vor dem Ende eine Rangelei mit Lazios Valentin Castellanos lieferte, nachdem dieser ihm im Zweikampf gegen den Oberschenkel getreten hatte.

Hummels machte dem Argentinier deutlich, was er von dessen Aktion hielt und ging schlussendlich als klarer Sieger aus dem Duell hervor, weil Castellanos den Platz nach einer Roten Karte verlassen musste.

Italiens Presse feiert Ex-BVB-Star Hummels

In der italienischen Presse wurde der Deutsche im Anschluss gefeiert. "Er vergibt keine Noten, er geht ans Pult und lehrt aus dem Handbuch der Verteidigung", schrieb die "Gazzetta dello Sport" über den Weltmeister von 2014, der mit seinem neuen Spitznamen "il Professore" (deutsch: "Professor") vermutlich gut wird leben können.

Wirklich in Fahrt kam Hummels bei der Roma erst ab Mitte November. Nach der Entlassung von Ivan Juric, übernahm Trainer-Legende Claudio Ranieri in der italienischen Hauptstadt und setzte voll auf Hummels. Der mittlerweile auch schon 36-Jährige zahlt das Vertrauen seither mit guten Leistungen zurück.

Gegenüber "Il Messaggero" sprach der Ex-BVB-Star vor dem Roma-Derby über seinen Start bei der AS und Ex-Trainer Juric: "Es war eine ungewöhnliche Situation, in meiner 18-jährigen Karriere habe ich immer meinen Wert gezeigt, auch bei wichtigen Spielen. Es war ein Moment, in dem alles schief lief."

"Er gab mir nie eine echte Chance", fasste Hummels zusammen, der gleichzeitig durchblicken ließ, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag durchaus verlängern würde. Vor allem, wenn Ranieri weiter Trainer der Mannschaft bleiben sollte: "Ich werde mich im Sommer entscheiden. Aber sollte ich bleiben, würde ich mich freuen, wieder von ihm trainiert zu werden."

Aber: Bei seiner Anstellung kündige Ranieri bereits an, nur bis zum Sommer an der Seitenlinie zu stehen. In Zusammenarbeit mit der Chefetage des Klubs soll er allerdings den Trainer für die kommende Spielzeit suchen.