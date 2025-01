Gosens und Florenz kriseln weiter

IMAGO/Spada/LaPresse

Robin Gosens (l.) und Co. finden sportlich einfach nicht in die Spur

Nationalspieler Robin Gosens steckt mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz weiter tief in der Krise.

Die Fiorentina verlor am Montagabend beim Tabellenletzten AC Monza 1:2 (0:1) und kassierte die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen - nur einen Punkt holte Florenz in diesem Zeitraum.

Die Lilien aus der Toskana, die von den ersten 14 Partien nur eine verloren hatten, bleiben weiter Tabellensechster. Monza ist trotz des zweiten Saisonsiegs - nach zuvor nur zwei Punkten aus zehn Spielen - weiter Schlusslicht.

Patrick Ciurria (44.) und Daniel Maldini (63.), Sohn von Paolo und Enkel von Cesare Maldini, trafen für Monza - für Maldini war es das zweite Saisontor, das erste hatte er beim Hinspiel gegen Florenz (2:2) erzielt. Lucas Beltran (74.) verkürzte per Foulelfmeter. Gosens hatte mit einem Distanzschuss knapp über das Monza-Tor (60.) noch eine der auffälligsten Szenen der Gäste.