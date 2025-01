Nächster Rückschlag für Atalanta im Scudetto-Rennen

IMAGO/Jonathan Moscrop

Atalanta Bergamo kam am Dienstag nur zu einem 1:1 gegen Juventus Turin

Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo hat im Titelkampf in Italiens Serie A erneut einen kleinen Rückschlag erlitten und mit dem dritten Unentschieden in Folge weiter an Boden auf Spitzenreiter SSC Neapel verloren.

Bergamo kam gegen Rekordmeister Juventus Turin zu einem 1:1 (0:0) und hat als Tabellendritter nun vier Punkte Rückstand.

Zwischen Napoli (47 Punkte) und Bergamo liegt noch Inter Mailand (beide 43), das allerdings zwei Spieler weniger als die beiden Kontrahenten bestritten hat. Juve (34) ist Fünfter. Der dreimalige Nationalspieler Malick Thiaw und Ex-Meister AC Mailand (31) rückten durch ein 2:1 (0:0) beim Nachbarn Como Calcio - mit den deutschen Profis Marc Oliver Kempf und Yannik Engelhardt in der Startelf - auf Platz sieben vor.

Für Bergamo, das vor der Remis-Serie elf Spiele in Folge gewonnen hatte, glich Mateo Retegui (78.) die Juve-Führung durch Pierre Kalulu (54.) aus.