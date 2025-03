Real besteht Generalprobe vor Königsklassen-Rückspiel

AFP/SID/THOMAS COEX

Kylian Mbappé traf für Real

Real Madrid hat die Generalprobe für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League anders als Atlético Madrid mit etwas Mühe bestanden. Angeführt von den Superstars Kylian Mbappé und Vinicius jr. setzte sich die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag in La Liga gegen Rayo Vallecano mit 2:1 (2:1) durch.

Mbappé (30.) und Vinicius jr. (34.) trafen für die Königlichen, die am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) bei Atlético um den Einzug in die nächste Runde spielen. Pedro Diaz (45.+2) brachte die Gäste mit einem schönen Treffer heran. Real, das auf den erkrankten Antonio Rüdiger verzichten musste, ließ aber nichts mehr anbrennen.

Real überholte in der Tabelle damit den kommenden Gegner Atlético, der beim 1:2 (0:0) beim FC Getafe patzte. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone ging durch einen verwandelten Handelfmeter des Ex-Leipzigers Alexander Sörloth (75.) in Führung, dann sah aber Angel Correa (88.) die Rote Karte. Sekunden später nutzte Getafe die Überzahl zum Ausgleich, in der Nachspielzeit auch zum Sieg.

Atlético (56 Punkte) muss sich damit nun hinter Real und Spitzenreiter FC Barcelona (beide 57) einreihen. Die Katalanen haben allerdings eine Partie weniger absolviert, nachdem die Begegnung des 27. Spieltags am Samstag gegen CA Osasuna nach dem Tod des Teamarztes abgesagt worden war. Vor dem Real-Spiel wurde im Estadio Santiago Bernabéu eine Schweigeminute abgehalten.