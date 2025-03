Kiel verlängert vorzeitig mit Abwehr-Ass

IMAGO/Henning Rohlfs/SID/IMAGO/Henning Rohlfs

Lasse Rosenboom verlängert in Kiel

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Lasse Rosenboom bekannt gegeben.

Der Verein machte aber keine Angaben zur neuen Vertragslaufzeit des 23 Jahre alten Defensivspielers. Der ursprüngliche Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

"Lasse hat in den vergangenen eineinhalb Jahren die Entwicklung genommen, die wir uns von ihm gewünscht haben. Und wir sind davon überzeugt, dass noch einiges an Entwicklungspotenzial in ihm steckt", sagte der Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler wechselte 2023 aus der U23-Mannschaft von Werder Bremen nach Kiel. In der laufenden Saison kam Rosenboom in 17 Bundesligaspielen zum Einsatz, wobei er zwölf Mal in der Startelf stand.