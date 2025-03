Eintracht-Stürmer Batshuayi schreibt Europapokal-Geschichte

Deutschen Fans ist der "Batsman" besonders aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund bekannt, wo er in der zweiten Saisonhälfte 2017/18 stürmte (damals auf Leihbasis von Chelsea). Der Stürmer führte sich glänzend ein, als er in seinem ersten Bundesligaspiel beim 3:2-Sieg des BVB in Köln einen Doppelpack schnürte und dann noch den Siegtreffer auflegte. Knapp zwei Wochen später drehte er mit einem weiteren Doppelpack bei seinem Europapokaldebüt im schwarz-gelben Trikot gegen Atalanta Bergamo ein 1:2 in einen 3:2-Sieg. Insgesamt kam Batshuayi auf bärenstarke neun Tore in 14 Pflichtspielen für die Borussia.