VfB kassiert Millionensumme fürs Final Four

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

In Stuttgart stieg bereits das EM-Duell zwischen Deutschland und Spanien

Das Final Four der Nations League steigt in den Stadien in München und Stuttgart. Davon profitiert auch der VfB Stuttgart. Es winkt ein warmer Geldregen.

Dank des Viertelfinal-Dramas des DFB-Teams gegen Italien kommt es im Sommer zu einer Mini-EM in Deutschland. Zwei der vier Spiele des Final-Four-Turniers im Juni gehen in Stuttgart über die Bühne.

Das Halbfinale am 5. Juni (20:45 Uhr) zwischen Spanien und Frankreich findet ebenso wie das Spiel um Platz drei am Sonntag (15 Uhr) danach im Bundesliga-Stadion des VfB Stuttgart statt.

VfB freut sich: 500.000 Euro pro Spiel im Final Four

Dafür bekommt der Vizemeister als Betreiber des Stadions nach Informationen der "Bild" 500.000 Euro pro Partie, macht in Summe also eine Million Euro.

Ausschlaggebend für die Standortwahl seien auch die guten Erfahrungen in Stuttgart während der vergangenen Heim-EM gewesen. Damals fanden fünf Partien in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs statt, unter anderem das Viertelfinale der deutschen Elf gegen Spanien, bei dem die Elf von Julian Nagelsmann knapp ausschied (1:2).

Wehrle freut sich über Stadionwahl

"Es ist eine große Ehre, dass UEFA und DFB für die Ausrichtung des "Final Four" auf den VfB und unsere MHPArena setzen. Die weitreichende Modernisierung unserer Arena hat sich als absolut richtige Entscheidung erwiesen", erklärte Geschäftsführer Alexander Wehrle der "Bild".

Gleichzeitig sei die Berücksichtigung "ein Beweis für unsere herausragende Gastgeberrolle bei der Europameisterschaft 2024", so Wehrle weiter. "Stuttgart ist eine begeisterte internationale Sportstadt. Die Austragung eines solch bedeutenden Turniers ist ein Highlight für die Stadt, den Klub und die gesamte Region."

Die Halbfinal-Partie der deutschen Mannschaft gegen Portugal am 4. Juni (20:45 Uhr) und das Finale des UEFA-Wettbewerbs am 8. Juni (20:45 Uhr) steigen in München.