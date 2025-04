Ex-Schalke-Profi feiert emotionales Comeback

IMAGO/Axel Narving/TT/SID/IMAGO/Axel Narving/TT

Ex-Schalke-Star Guido Burgstaller genoss sein Comeback in vollen Zügen

Er wurde brutal zusammengeschlagen, erlitt einen Schädelbasisbruch. Doch schon knapp vier Monate nach dem tätlichen Angriff steht der frühere Bundesliga-Profi und Stürmerstar des FC Schalke 04 Guido Burgstaller wieder auf dem Platz.

In der Conference League feierte der Stürmer von Rapid Wien am Donnerstagabend sein Comeback, beim Viertelfinal-Hinspiel in Schweden bei Djurgardens IF wurde Burgstaller in der 85. Minute eingewechselt.

"Es war natürlich schön. Ich habe von allen Seiten Glückwünsche bekommen, deswegen habe ich das gar nicht so mitbekommen", sagte Burgstaller anschließend bei "Canal+": "Aber viel wichtiger ist, dass wir gewonnen haben." Das 1:0 (0:0), durch das die Wiener vom Einzug in die Vorschlussrunde träumen dürfen, rettete der 35-Jährige mit über die Zeit.

Ex-Schalke-Profi nach Comeback: "Ich bin bereit"

Seit knapp drei Wochen ist Burgstaller wieder im Mannschaftstraining. Im Spiel trug er zum Schutz bei Kopfbällen und Zusammenstößen ein schwarzes Spezialstirnband. "Das ist auch für die Psyche", hatte Burgstaller bereits im Vorfeld gesagt: "Alles ist mit den Ärzten abgestimmt. Ich bin bereit."

Burgstaller war in den Morgenstunden des 14. Dezember nach einem Mannschaftsabend in der Wiener Diskothek Volksgarten von einem Mann angegriffen worden. Zuvor hatte es eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Der Täter schubste Burgstaller zunächst und schlug ihn danach mit der Faust zu Boden, der Sturz hatte einen Schädelbasisbruch zur Folge. Der mutmaßliche Angreifer wurde noch im Dezember festgenommen.

Burgstaller, der in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und den FC St. Pauli spielte, hatte im vergangenen Sommer angekündigt, seine Karriere am Saisonende beenden zu wollen. Vorher wollte der Österreicher aber noch einmal auf den Platz zurückkehren - das tat er am Donnerstag.