Pep bestätigt Gündogan-Verlängerung bei ManCity

Ilkay Gündogan spielt, Stand heute, auch in der nächsten Saison für Manchester City

Der Vertrag von Ilkay Gündogan bei Manchester City hat sich automatisch um ein Jahr verlängert. Ob der ehemalige Nationalspieler in der kommenden Saison aber auch für die Sky Blues spielen wird, ist noch unklar.

Nach dem 5:2-Sieg gegen Crystal Palace holte Pep Guardiola zur Lobeshymne auf Ilkay Gündogan aus: "Der Gündo von Leicester (2:0, Anm. d. Red.), der Gündo von Bournemouth (2:1), der Gündo von heute - das ist der Gündo, an den ich mich erinnere, als wir das Triple und das Quadruple gewonnen haben."

Der Spanier dürfte sich also freuen, dass sich der Vertrag seines Mittelfeldstars dank einer Klausel automatisch um ein Jahr verlängerte. Gündogan wird also auch in der kommenden Spielzeit bei Manchester City unter Vertrag stehen. Oder doch nicht?

Auch Gündogan hatte mit schwachen Leistungen zu kämpfen

Zwar lobte Guardiola die Leistungen von Ilkay Gündogan, ließ aber offen, ob der 34-Jährige seinen Vertrag wirklich erfüllen wird: "Er hat definitiv noch ein Jahr Vertrag. Was im Sommer passieren wird, weiß ich nicht, aber aktuell hat er noch ein Jahr Vertrag." Zuletzt waren Gerüchte um Interesse aus der Türkei erneut aufgeflammt.

Priorität dürfte für Gündogan vorerst aber der Endspurt in der Premier League sein. Die "Citizens" hoffen weiter auf die Qualifikation für die Champions League, dürfen sich dabei aber keine Ausrutscher mehr leisten.

Ein Gündogan in der aktuellen Form könnte dabei helfen. Zumal auch der 82-malige deutsche Nationalspieler mit Formschwankungen zu kämpfen hatte, die für Guardiola aber keine Überraschung waren: "Wir als Mannschaft konnten ihm nicht helfen, denn es geht nicht nur um dich, dich, dich. Alle waren unten, unter ihrem Niveau, weil das Team insgesamt nicht gut gespielt hat. Wenn die Mannschaft gut spielt, wird der Einzelne besser. Ohne das kann man es im modernen Fußball nicht schaffen."

Gündogan war vor der Saison, nach einem Jahr beim FC Barcelona, nach Manchester zurückgekehrt. In der aktuellen Spielzeit stand er bisher in 43 Partien auf dem Platz. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitet vier weitere vor.